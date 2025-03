Salvador Sostres: Apología del monte

Urkullu y Revilla fomentan el turismo nacional en la limítrofe pradera. Está bien pero es solamente folclore. La apología del monte es siempre folclore y el dinero de verdad lo ganaréis cuando vayamos los de las ciudades. Madrid, Bilbao, Barcelona, San Sebastián, Valencia o Sevilla. ... Luego una cierta aldea nos odia, con su racismo acomplejado, y nos trata como a apestados, pero somos los que pagamos los alquileres o los impuestos de nuestras segundas residencias, y al mozo que las cuida, y gastamos en vuestros restaurantes lo que vosotros nunca habéis gastado. El desprecio con que el backgarden ha tratado a los habitantes de las ciudades más importantes de la nación es un tic rupestre, asilvestrado, que viene de muy lejos. Nosotros en cambio siempre os hemos querido. Nunca os miramos mal cuando vais a nuestros restaurantes, a nuestra universidades o a nuestros hospitales. A nadie le preguntamos de qué pueblo es. Yo sólo me quejo cuando el rerepaís invade Barcelona por la Diada, se ponen a jugar al fútbol con pelotas hechas de papel de plata en los parterres de la Diagonal, y no consumen porque son tan agarrados que hasta se traen el bocadillo y si tienen sed van a la fuente. Nosotros cuando vamos al monte arrasamos con vuestros embutidos y con vuestros quesos y toda clase de lugareñas curiosidades, que compramos grandes cantidades, mucho más de lo que realmente necesitamos, para llevarlas de regalo, de regreso en la ciudad. Si la noche es propicia y vamos por los bares también procuramos consumir producto local. No hacemos otra cosa que pagar lo que nos pedís aún sabiendo que la mayor parte de las veces los precios son un atraco y que luego os reís de lo tontos que llegamos a ser: «Ya llegaron los urbanitas a sentirse auténticos». Si hay una España vaciada, nosotros la llenamos con nuestro gasto. Y «de esto traiga dos» y «señorita, hace media hora que estamos esperando seis gintónics». Nunca os hemos fallado. Y la única vez que necesitamos vuestra vecindad amable nos la negasteis: nos insultasteis, nos denunciasteis y nos hicisteis sentir como que os íbamos a infectar. Ahora ha pasado el miedo, un miedo socialista y exagerado, y la realidad ha vuelto y con ella vuestro reclamo para que vayamos. Iremos, claro. Primero porque es nuestro y esto haríais bien en no olvidarlo. Y luego porque por crueles que hayáis sido os continuamos queriendo y no es tiempo de pelearnos y la paz la hace quien manda y nosotros siempre fuimos los hermanos mayores de España.

