Salvador Sostres: Aplaudir al Cielo

Yo no sé si estos bomberos aplauden al Cielo pero me gusta creerlo. Es perder la vida no entender la lección de cada momento, y aunque hemos vivido una Semana Santa sin precesiones, estar tan cerca del sufrimiento nos ha ayudado a entender mejor su ... significado. El virus nos pone ante la fragilidad de lo que tenemos pero también ante la grandeza de lo que somos, y el infinito al que estamos ligados. Quizá más que en ningún otro momento de la Historia, la vieja y absurda disputa entre Ciencia y Fe se ha resuelto en los cuerpos y las almas del personal médico que ha entregado su vida a los demás, en un acto de generosidad de inequívoco poder redentor. Es imposible no ver a Jesús cargando la Cruz en soldados, enfermeras y médicos, en los repartidores de periódicos, en policías y bomberos. Es imposible no ver en ellos que cada hombre encarna el don de la libertad y el amor, y que tenemos la misión de concretar la promesa de un mundo mejor. Me gustaría que estos bomberos, como parece, estuvieran aplaudiendo al Cielo, porque vivir consiste en borrar las huellas del pecado original y demasiadas veces olvidamos de dónde nos viene la fuerza, y en esta ignorancia nos sentimos desposeídos y débiles cuando tenemos al más poderoso aliado de nuestra parte. Somos él y él es en nosotros. Si lo pensáramos bien, ¿cómo podría parecernos poco? Y precisamente de Dios tenemos que entender que nuestro cometido es la vida y no la muerte, que nuestro deber es vencer y no sólo resistir, y que vivir sin avanzar no es vivir sino rendirse, caer, propiciar oscuridad. La ausencia de luz, de más luz, es una forma del Mal, como la mayor audacia del diablo es querernos convencer de que no existe. Jesús frenteó adversidades mucho más peligrosas que un virus, y sin ninguna mascarilla. Hemos sido encerrados todo este tiempo: vamos a darlo por bueno. Pero no podemos ensimismarnos en la cueva, en la cobardía de pretender vivir sin riesgo. Ahora y siempre vivir es arriesgado, y ahora y siempre, un día nos moriremos. Cuanto antes aceptemos que nuestra vida es efímera, antes podremos hacer que nuestros días sean inmortales. Lo que importa es la vida, lo que hacemos con ella; lo que importa es la esperanza, lo que importa es cómo esparcimos la tiniebla y encendemos la luz hasta en el rincón más siniestro del patio. Dios nos dio el amor contra el miedo, y la libertad para no rendirnos. Hay que salir. Hay que salir y hay que vivir. Hay que custodiar la vida con prudencia, con inteligencia, sin forzar riesgos innecesarios, pero sin olvidar que en todos los caminos verdaderos se proyecta, más temprano que tarde, la sombra del Calvario.

