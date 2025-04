Salvador Sostres: La abuela sin macarrones

«Es sub realista que el Rey se atreva a venir a Barcelona» me dijo una pobre señora mayor, muy excitada, que estaba intentado tocar el silbato a través de la mascarilla. Le intenté hacer ver que no era tan grave y le dije que ... lo importante es que ella igualmente el domingo prepararía los macarrones para sus nietos. Y me respondió: «Ni tengo nietos ni sé hacer macarrones». Abuelas sin macarrones y demás gente sin nada mejor que hacer. En catalán decimos poca feina. A estas demostraciones patrióticas al principio acudía un poco de todo pero ha ido quedando sólo el resto. Esa sustancia gris que permanece en las aceras cuando se secan las calles después de la tormenta. Heridos que en su momento no fueron identificados, ni trasladados, el olor a tabaco frío que queda en las cortinas a la mañana siguiente de una noche demasiado larga. Confundir la manifestación de ayer con una muestra representativa de los catalanes es exactamente lo mismo que ir a un burdel a reclamar amor. Todo fue folclórico, escaso, desolador, y de tan cutre, más ofensivo para los que participaron que para Felipe VI, que si llegó a oír el griterío es porque se lo imaginó o se lo explicó un secretario. Cataluña es una sociedad enferma, que en muchos aspectos ha perdido el contacto con la realidad, y con su propia dignidad, pero incluso entre los gravemente afectados hay niveles de perdición, y los lamentables 1.500 de ayer, entre plaza Palacio y Colón, eran la última pregunta de un movimiento que ha fracasado en todo lo que ha intentado, con la impotencia añadida de saber que el fracaso ha sido debido a su infinita mediocridad y a que son unos cobardes. Dicho de otra manera: el Rey, el 3 de octubre de 2017, hizo lo que tenía que hacer. Los independentistas jugaron a la parodia del gudari y luego se hicieron pis encima como los niños. ¿De qué van ahora a quejarse? Mucha camiseta, mucha bermuda. Abuelas sin nietos y con silbato. Demasiada tristeza para ser cruel con ellos. De fondo, quedaba al descubierto que la decisión de Pedro Sánchez de privar a Su Majestad de acudir a Barcelona la semana pasada sólo pudo deberse a la mala fe. Y aún entendiendo que el Gobierno esté molesto con Lesmes, tenerlo de enemigo es la decisión menos inteligente que han tomado Iván Redondo y su cliente. Que esté pendiente la renovación del Consejo, o que su presidente no quisiera cambiar la fecha de un acto en Barcelona, no es motivo para jugar con la figura del Rey. No es motivo, no es serio y es innecesariamente contraproducente. Además, que fuera el último eslabón del independentismo quien acudiera ayer a expresar su desorientación y falta de luces y de solvencia, no significa que la presencia del Rey en Barcelona no se haya enrarecido todavía más desde que el propio Gobierno actuó con tanta frivolidad y tanta torpeza. Sánchez cuenta con la complicidad de unos socios que se las daban de revolucionarios y ahora se arrastran por la paguita, y por cosas más humillantes, y sobre todo con la impagable colaboración de un PP débil, que no sabe unir a la derecha y que más allá de ofrecer gestión, no tiene ninguna otra idea, o por lo menos todavía no nos la ha comunicado. «Esperar, como Mariano», dijo hace poco Casado. En fin. Pero si cree Sánchez que esta ventaja, por considerable que resulte, le permite no medir las consecuencias de sus actos, conocerá su final tan velozmente como ganó la moción de censura. Puede el presidente intentar cargarse a Lesmes cuando efectivamente calcule que tiene opciones para logralo,, pero jugar a molestarle dejándole sin el Rey en su fiesta de cumpleaños es una estupidez impropia de un superviviente. Los independentistas son pobre gente deambulando sin rumbo cierto por las calles, gritándole al Rey o a Llarena, pero el Gobierno no puede vender al Rey en Cataluña. Primero, y por supuesto, porque es el Rey, pero también porque debilita tremendamente al Gobierno. ¿Problemas de seguridad? ¿Qué problema de seguridad? El único problema de seguridad que puede plantear la visita de Felipe VI a Barcelona es que la abuela sin macarrones se haga un lío con el silbato, quiera soplar más de la cuenta y requiera de los servicios médicos -si es que consiguen llegar a tiempo.

