Rosa Belmonte: Los víricos años 20

Miro la leja del papel higiénico como el mayordomo Joseph las botellas de champán en «Encadenados». Aunque no vaya a pillar a Cary Grant e Ingrid Bergman besándose. Ya quisiera. Pero puedo verlos siempre que quiera. En la televisión, en el ordenador, en el iPad, ... en el móvil. Algunos no podemos quejarnos de nada. Claro que soy una privilegiada porque mi vida (salvo la idea de perderla o de hacer que otros más débiles la pierdan) no ha cambiado casi nada con los extraordinarios tiempos que vivimos. Ni el mejor de los tiempos ni el peor de los tiempos. Sólo distinto. Hay ERTES brutales y nos vamos a estrellar otra vez económicamente, pero mi trabajo (menudo trabajo birrioso) lo hago de la misma manera que antes. De la misma manera que cuando me han operado y lo he tenido que hacer desde el hospital. En verano no tengo más tiempo para leer novelas gordas porque hago lo mismo que en el invierno. Con el confinamiento, también. ¿Vacaciones? Las tendré cuando no tenga trabajo. Y aunque me dedique a juntar letras no me creo Xavier de Maistre escribiendo «Viaje alrededor de mi habitación».

En su caso, en su parodia de libros de viajes, no había pandemia. Se había batido en duelo y su confinamiento lo decretaron las autoridades militares. Cuarenta y dos días en su cuarto de Turín. Sin tener que ir a Mercadona a pelearse con nadie. Desde nuestros cuartos lo vemos todo. La calle y lo que nos llega por las pantallas. El peligro está en el whatsapp. Ese virus también peligroso, aunque no tanto. Pero no vamos a dar un salto mental como Maistre y ver el universo si no lo habíamos visto ya. Hay gente que echa de menos los abrazos, como si fueran Teletubbies. La misantropía es buena para estos casos que no habíamos conocido. Lástima que no pueda salir porque no hay nada como ese metro de distancia entre personas. Cómo es esa gente que estando una sala de espera vacía, un cine vacío, lo que sea, va y se te sienta al lado. Y no porque pretenda meterte mano. Cuando podíamos hacer eso, antes de los víricos años 20. Ahora reconforta ser más cursi que un repollo con lazos y salir a aplaudir a los balcones a la hora que nos digan. A veces se aplaude detrás de una bandera de España ya descolorida. Miras de lejos lo que era una checa durante la guerra civil y no puedes más que reírte y dar gracias (a los sanitarios, a las cajeras, a la vida) mientras aplaudes. Aunque estemos en estado de alarma, miedo y estupefacción. No miedo a morir. Miedo sin apellido. Miedo expósito.

El Ejército ha puesto a su operación el nombre del gran Balmis. Mientras no tengamos niños vacuníferos o su equivalente, seguiremos así. Alegrándonos por ver a una señora abroncando a los turistas de su pueblo. Tampoco entiendo por qué a la gente le gusta visitar pueblos, así en general. Sin pandemias. Alegrándonos por ver a la Policía deteniendo idiotas por la calle. Me gusta mucho ver también que somos racistas de bien. ¿Moros o negros? No, hombre, madrileños. Lo peor.

Aquí estamos con el virus acechando, sacando al perro tan rápido como Cristian Gálvez leía las preguntas del Rosco y deseando ver esto dentro de diez años. Deseando saber qué pasó. Qué demonios está pasando. Quién tenía razón. Y, por suerte, viendo también dentro de diez años cómo Cary Grant sube las escaleras de dos en dos y rescata a Ingrid Bergman de la cama. Cómo se la lleva de la casa de Claude Rains, donde su pérfida madre, Madame Konstantin, la está envenenando desde el día de la fiesta. Cuando el champán empezó a acabarse y hubo que bajar a la bodega a por más.