Rosa Belmonte: Violadores son los que violan

Una mexicana que vive desde hace poco en Torremolinos dice que está asustada por cómo son los hombres en España. ¿Pero le ha pasado algo?, pregunto. Nada. Es por lo que ve en la televisión y en los periódicos. Vaya, por la psicosis colectiva impuesta. ... Una mexicana dice que qué miedo los hombres en España. Amárrame los pavos. Hace meses veía en una tertulia a una periodista mayor, con mechas y de derechas clamando: «Nos están matando». Cielos. Por lo visto los maridos, novios, exmaridos o exnovios a sus mujeres, novias, exmujeres o exnovias. Claro que algunos matan, pero da igual si se sacan estadísticas de lo bien que estamos en España. Y ahora van a agravar la pena a la violación en pareja. O sea, que si no conoces al tipo que te viola ya sabes que la pena, si lo castigan, va a ser menor. Encima de que no te buscas un posible violador como compañero de vida te tratan peor. Como las compañías telefónicas a los clientes antiguos.

Leo y veo en «Libertad Digital» la perorata en un instituto de la profesora de Valores Éticos tras las elecciones del 10-N. A Vox lo llama «partido xenófobo, fascista, elitista, machista y todos los istas que quieras». Dice además que antes de 52 tenía 10 diputados y un alumno («se lo juro por mis muertos») le aclara que eran 24. Y ella que no. Si no sabe algo tan básico, imaginen qué de cualquier cosa. Hay alumnos que discuten que el partido sea machista por no aceptar la Ley de Violencia de Género. No sabe una muy bien quién es aquí el adoctrinado. Más bien lo parece la profesora, que ve cómo sus prejuicios y creencias chocan con los alumnos y sus propias ideas en un disparatado juicio sumarísimo contra Vox. Ella dice que no existen las denuncias falsas (o exageradas). Aunque en 2018 sólo el 24,88% de los procesos penales por violencia de género terminaran en sentencia condenatoria. Según leo en LD, más de 13.000 hombres fueron encarcelados de manera preventiva sólo por haber sido acusados de violencia de género, pese a que terminaran siendo inocentes o se archivara la causa. Me gusta mucho cuando esta señora dice: «Vivimos en una sociedad absolutamente machista y todavía hay gente de vuestra edad que lo pone en duda. Si este comentario me lo hiciese una persona de 70 años lo entendería, pero que me lo hagan alumnos míos de Valores Éticos de 14 o 15 años, a mí esto me hunde en la miseria». Qué injusticia que no piensen como ella. Pero es que hay más: «¿Sabéis lo que pasa? Que hay montones de hombres violadores y maltratadores y esto os tendría que preocupar por vuestra condición de hombres. Tendríais que pensar qué pasa, yo no quiero ser así. ¡Es que esto es brutal!». Y un alumno: «Lo que me come la cabeza es que no son hombres los que violan, son violadores los que violan». La otra recula un poco, sólo un poco: «Pero los que violan son hombres». Lo increíble es que estas son las que luego sostienen que una mujer tiene derecho a ir por donde quiera y como quiera. Sí, vale, por el descampado de noche te vas tú con todos tus derechos en la solapa.

El episodio del candidato de Macron a la alcaldía de París al que han hundido la carrera política por un vídeo sexual es más educativo que cualquier charla. Un tío embaucado por la novia de un artista que se clavó el escroto en un adoquín de la Plaza Roja y tiene una web llamada Pornopolitique. Supongo que los Parentales de Vox no estarán en contra de charlas para prevenir que los jóvenes se hagan vídeos. Da igual. Se las hacen los mayores. Y los jóvenes son a veces más listos que sus profesoras adoctrinadas.