A veces miro a Carolina Darias y me parece Delcy la fea. Delcy Rodríguez, la de las maletas, ya saben. Ayer Arcadi Espada y Fernando Ónega tuvieron unas palabras donde Alsina. No estaba Ónega muy de acuerdo con algunas cosas que Arcadi escribió en su reconstrucción del Golpe. Aunque Arcadi dijo a Ónega que todo lo que le estaba rectificando aparecía en el artículo. Y John Müller, que estaba escuchando, puso en Twitter: «Es muy probable que ni siquiera los propios periodistas sean capaces de contar bien su propia historia». No me importa decir que estoy en el Team Arcadi. Y recordar a Mary MacCarthy cuando en sus memorias escribe lo que recuerda espontáneamente y, además, confiesa su desconfianza por

Rosa Belmonte Articulista de Opinión