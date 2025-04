Rosa Belmonte: Rascayú

Ay, Cafú, cuándo vengas, ¿qué harás tú? ¿Cafú? Sí hombre, el lateral derecho brasileño que el Madrid quiso fichar en los 90, durante la presidencia de Ramón Mendoza. Ya saben, el señor de pelo blanco que dijo al ganar que era más importante ser presidente ... del Real Madrid que ministro. Obviedad. Pero en Francia ha aparecido hasta el presidente de la República para pedir a Mbappé que se quede en París. En el club Estado de un país árabe y muy rico. Vale que el Madrid y el Barça también son (o han sido) ricos. Pero son ricos por el fútbol y sus prebendas, no por el petróleo o el gas. Aunque habría que recordar, no sé, el fichaje de Figo. Lo de Cafú fue una telenovela de fichaje, como el de Mbappé. Y Cafú no vino, como Mbappé. Si ahora tenemos ‘El chiringuito’, entonces estaba ‘Al ataque’, el programa de Arús (el mismo de «Sole, que te meto con el mechero»). Se hacían parodias siguiendo la actualidad deportiva y Cafú era una de esas actualidades. La cancioncita del principio, con música de ‘Rascayú’, era de ahí.

Mbappé es una mata que no ha echado. Para él no vale aquello de Santiago Bernabéu, que decía no entender cómo la gente era del Atlético de Madrid pudiendo ser del Real Madrid. «¿Por qué querer ser pobre pudiendo ser rico?». Pero sigue valiendo para el aficionado, aunque la riqueza del PSG supere a la del Tío Gilito. Un socio o un aficionado del Madrid es más rico que uno del PSG. Ayer el jugador se vistió como para un funeral y para dar explicaciones. Aunque podría haber dicho como Don Juan Carlos: «¿De qué?». Aseguró el francés que no se había sentido presionado, que está acostumbrado. Que no se trata de eso. Que entiende la decepción madridista. De esta historia me gusta pensar en su madre, Fayza Lamari. En esa madre tigre que sabe lo que quiere. Gestora de la firma KEJWF, siglas de la familia. La K es de Kylian. En estos casos casi siempre hay un padre (Neymar, Messi) o una mujer (Schuster). Me gusta imaginarme a la madre abogada y balonmanista de Mbappé como a Cookie Lyons en ‘Empire’. Ríete de Claire Underwood en ‘House of Cards’.

El Real Madrid no fichó a Cafú en 1993. Fichó a su suplente, Claudemir Vitor, tipo con nombre de secundario en ‘El jovencito Frankenstein’. A este no le fue bien y el otro nunca vino. Florentino sigue construyendo su estadio-Estado como Kevin Costner su diamante de béisbol en el maizal. «Si lo construyes, ellos vendrán». Pero el campo ya estaba aquí desde 1947 y ellos han estado viniendo. Y el que no quiera que no venga. Sobre todo, uno del que ahora dicen que está sobrevalorado y que no sabe dónde estará en tres años.

Lo importante, si en este asunto hay algo importante (claro que sí, el fútbol es una vida paralela), lo importante, digo, es ganar el sábado. Y el Madrid, ¿qué? ¿Otra vez campeón de Europa? Sí, y Javier Arenas portavoz adjunto del Senado.