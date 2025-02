Juanma Moreno ha cortado un rabo, como el Niño de la Capea en Guijuelo. Juanma se lo ha cortado a Macarena Olona. A Vox. A la inenarrable Giorgia Meloni, a quien asomaba el rabo rojo con flecha, como en los dibujos animados. Aunque imaginario, Juanma ... puede coger el rabo y moverlo como un péndulo. ¿Va el péndulo ahora para el otro lado? Es algo de lo que siempre se habla con lo 'woke', lo 'trans', la homofobia y transfobia atribuida a lo que se mueve o disiente. Con lo que debemos pensar, con lo que está bien y lo que no según cualquier mindundi. Con lo que a veces es difícil de entender. La FINA, que no es el terror del Remanso sino la Federación Internacional de Natación, ha aprobado en su congreso mundial extraordinario restringir la categoría femenina a mujeres. A mujeres que no hayan experimentado la pubertad masculina. Es decir, mujeres cuya reasignación (palabro) se haya dado antes de los 12 años. Los informes científicos determinan que la pubertad da a los hombres una ventaja muscular sobre las mujeres. Y hay memoria, aunque se suprima la testosterona. Pero no hay que hablar de nanomoles por litro, la mejor manera de explicar el disparate ha sido Lia Thomas en la natación universitaria estadounidense. Su apabullante ventaja. Porque Lia Thomas ha sido más eficaz que todos los libros que servirían para desasnar. No sé, 'La masa enfurecida', de Douglas Murray, 'Nadie nace en un cuerpo equivocado', de José Errasti, o 'El laberinto del género', de Pablo de Lora, por citar tres. Quienes pretendían quemar los sitios donde se presentaban los libros de Errasti o De Lora no los han leído, ni falta que les hace. Ahora, con esto de la FINA, nos vendrán con la marginación a los transexuales. Sobre todo, por la creación de una categoría abierta a transexuales que no cumplan las nuevas reglas. Una mesa de los niños para transexuales.

Cuando Yolanda Díaz, la ministra del extraño prestigio, dice, ante el fracaso de los suyos en Andalucía, eso de «necesitamos abrir un nuevo tiempo que mire al futuro», en el fondo está dando la razón a los otros. Un nuevo tiempo que mire al futuro. Y no a este presente distópico que se han inventado. Según su aliado Errejón, «faltan aún los artefactos y las ideas del ciclo nuevo». ¿El ciclo nuevo? ¿El de Errejón y Díaz? Cielos. Hay palabras ligadas a estas elecciones andaluzas. Una es extrapolar y otra, centralidad, casi sinónimo de moderación. Menudo coñazo. Otra expresión collejeable es poner pie en pared, que le ha dado por decir a todo el mundo. La que todavía no odio (pero tiempo habrá) es péndulo. Y no porque me recuerde a Poe con su pozo o a Eco con su Focault, sus esnobs, templarios, jesuitas y rosacruces. Me gusta por estar el péndulo ahora alejado de Sánchez, por Alemania recurriendo al carbón, por las chicas con las chicas en el deporte, por el rabo del Niño de la Capea.

