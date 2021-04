Rosa Belmonte SEGUIR Actualizado: 29/04/2021 23:37h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ya no puedo más con las elecciones, menos mal que han salido bichos nuevos. No me había interesado lo de Rociito hasta que han aparecido los piojos. Custodia compartida también de piojos. Ella dice que mandaba a los niños a casa de su padre hechos unos pinceles y a los quince días volvían con huéspedes, cosa que también pasó con el hijo ingresado en un hospital (mientras estaba con el padre). Los bichitos corrían por la almohada. Por no decir que la única edición de ‘Gran Hermano’ donde hubo piojos fue la de Antonio David. Ya no sólo es el malo malísimo de España sino un piojoso, adjetivo que me gusta mucho. Aquí, por piojosa, sí me he identificado yo.

