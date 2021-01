Originales

Rosa Belmonte SEGUIR Actualizado: 22/01/2021 00:15h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

He oído decir a Lola Flores «empowerment» y casi me caigo de la silla. Ya no se respeta ni lo sagrado. ¿Por qué inventar discursos que nunca dijo si lo que decía era más importante? Nada tengo contra las cervezas españolas que saben a cerveza y no a regaliz (el brebaje artesano os lo metéis por ahí). Viva Cruzcampo, Mahou y Estrella de Levante (no voy a nombrarlas todas), pero el anuncio de la primera con una Lola Flores falsa me da grima. Porque no la reconozco. Porque sólo se parece a ella, pero se ve que no es ella. Porque la voz no es la suya. Ese «deepfake» que reivindica el acento andaluz con Lola dirigiéndose a artistas jóvenes

