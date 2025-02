Rosa Belmonte: No lo comprendo, no lo comprendo

Sharon Stone está cabreada. Y no pretendo emular a Gay Talese con su «Frank Sinatra está resfriado», que me falta el sombrero. La actriz está más cabreada que el cantante resfriado. Sharon Stone no sabe quién es Miguel Bosé. Si no, le clavaría un picahielos. ... Recordaba Pornosawa que cuando Bosé cantó en la Expo 92 y Bob Dylan lo escuchó, este preguntó si era un cantante de broma. Viniendo de quien luego sería un premionóbel de broma tampoco tiene importancia. La hermana de Sharon Stone, enferma de lupus, también lo está ahora de Covid-19 y en el hospital tratando de sobrevivir. «Uno de vosotros, los-yo-no-llevo-mascarillas, hizo esto», ha escrito Stone en Instagram. Luego ha dado un largo discurso criticando Montana, donde vive su hermana, contando cuántos miembros de su familia han muerto de Covid y resaltando lo que mienten los gobernantes. Acaba pidiendo el voto para Biden y Kamala Harris. Porque las mujeres en el poder, dice, luchan por las familias, luchan por que la gente viva, por que a la gente se les hagan pruebas. Y que a los países gobernados por mujeres les va mejor con el Covid. Bueno, a Nueva Zelanda, sí.

La concentración del domingo convocada por un profesor de yoga y alentada por Don Diablo sería de chiste si no estuviéramos como estamos. Es de Jaimito aunque haya muertos. «Libertad, libertad», gritaban. Amárrame los pavos. Estaban allí para denunciar que estamos perdiendo nuestros derechos civiles sin razón científica alguna. Anda. Los derechos civiles ya los teníamos perdidos sin pandemia («plandemia», qué chispa) cuando entrábamos en los aeropuertos, los paritorios y las peluquerías. Mira Twiggy, que ahora ha confesado que fue en un día de 1966 a lavar y marcar y acabó como una colaboracionista francesa con los nazis después de la guerra. Ha contado la modelo que estaba en una peluquería muy pija de Mayfair, tenía 16 años y era muy tímida para explicar al gran Leonard Lewis que no quería que probara su nuevo corte en ella. Lo del consentimiento es un asunto muy complicado, aunque Irene Montero no lo crea.

Entre esos que creen que la pandemia es una farsa y que la gente no está muriendo de Covid-19 sino de llámalo x, había un tipo con pinta de chamán pulgoso y un letrero donde se leía «El amor es inevitable. Libertad». No lo comprendo, no lo comprendo. La primera frase de «Rashomon» (1950) y el título del libro de entrevistas de Kurosawa en la editorial Confluencias sirve ahora para casi todo. Pero unas cosas las comprendemos menos que otras. Los que no quieren llevar mascarillas se hacen manifestaciones como los que exigen el derecho a portar armas. La respiración puede ser un arma. No se fían. Como diría un personaje de John Le Carré, «téngame informado, pero no muy informado». Me puedo volver majareta y que se me aparezcan las conspiraciones como a Joan Fontaine la señora Danvers. Que no digo yo que no haya conspiraciones e hilos que nos manejan como a las marionetas de «Sonrisas y lágrimas», pero no parece que el chamán del amor sepa más que yo. Que mi abuela, vaya. Tampoco tiene que venir Nancy Pelosi a decir (a decir a los americanos) que no acepten algo como un hecho sólo porque venga de la Casa Blanca. Que una cosa es apretujarse en Colón sin mascarillas y otra criticar la gestión de la pandemia, al Gobierno, a Don Simón o a la prensa. Y en todo caso siempre tiene razón Pascal, pero más en estos tiempos: «Todos los males del hombre le vienen de una sola cosa, de no saber quedarse quieto en su habitación». Aunque seguramente Don Diablo estaba en la suya.