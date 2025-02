Rosa Belmonte: Mujercitas

Las futbolistas estadounidenses serán muy buenas, pero también un rato bobas. Y no lo digo porque Megan Rapinoe me caiga igual que Greta Thunberg. Sobre todo cuando hace meses parecía que no hubiera otras mujeres en el mundo. Claro que ahora salen especímenes como la ... ministra Ribera y dice que las caceroladas son para acallar los aplausos a los sanitarios. Cielos. O que Portugal actuó antes, paró antes, porque el virus venía del este y ellos están un poco más al oeste. Repámpanos. Gran Bretaña también está más al oeste. Y EE.UU. Lo peor de la ministra es que me ha dado ganas de ver «Al este del oeste», de Mariano Ozores. Qué gracia Fernando Esteso y Antonio Ozores hablando español. Lo hablan todo el rato pero dicen que hablan español cuando lo hacen con acento mexicano. «¿Cómo se dice en español “encantados de conocerles”?», pregunta Ozores en el saloon. «Todos ustedes son unos cabrones», le aclara Esteso. Ribera habla español pero yo le entiendo cosas como «Todos ustedes son idiotas». Y vuelvo a las otras memas.

La selección de fútbol femenina estadounidense (cuatro Mundiales, el último en Francia en 2019) presentó una demanda el 8 de marzo contra la Federación de Fútbol de EE.UU. por no estar bien pagadas con respecto a los hombres que, dicho sea de paso, son unos mataos, nada que ver con ellas en las competiciones internacionales. Siempre tiro de Doris Lessing cuando, resumiendo el feminismo, decía lo que necesitaban las mujeres: igualdad de oportunidades, igualdad de salario, permisos por nacimiento y buenas guarderías. Las de la selección estadounidense no tienen igualdad de salario. Aunque den más beneficios, ganen más partidos, jueguen más y la gente las vea en la tele (23 millones de espectadores la final de 2015). Ellas pueden llegar a ganar 99.000 dólares al año y ellos, 263.000. Aunque no los ganen. El juez no ha dado la razón sobre la igualdad salarial a las chicas porque en una negociación colectiva prefirieron un sueldo base seguro en lugar del sistema de bonus de los hombres. Mujercitas con mentalidad de funcionario. Supongo que esto acabará llegando al Tribunal Supremo. Pero salvo por el error de haber firmado el sueldo base seguro, tienen razón en querer cobrar más. Estados Unidos no es España, donde nuestro fútbol femenino está muy lejos. Eso sí, en nombres no nos gana nadie. Mis favoritos son Vero Boquete y Alexia Putellas.

Leyendo «Blanco» (Literatura Random House), las memorias de Bret Easton Ellis, veo con sorpresa que mi infancia en Murcia es igual a la suya en California. Y no por eso que escribió Pedro Salinas en una carta: «El tono general de California, despreocupado, vulgarote, sencillo se ve en la universidad… Esto es valenciano a lo americano, y creo que me entiendes». Me refiero a la libertad de hacer lo que nos salía de las narices, la de no tener unos padres empeñados en saber en qué andábamos (jugar al fútbol), la de ir al cine a ver lo que quisiéramos, aunque fueran películas de miedo que no nos dejaban dormir. Pese a que él se perdiera a Blanca Estrada en «El buque maldito». Pero una niña jugando al fútbol en EE.UU. y en España sí que ha sido algo muy distinto. Todas esas figuras estadounidenses, de Hope Solo a Rapinoe, han jugado al fútbol de pequeñas como la cosa más normal del mundo. Hasta llevándolas sus madres a jugar (soccer mums). Mi hermana me amenazaba con contar a la mía que había estado jugando al fútbol. Hacíamos los que queríamos, menos jugar al fútbol. Mi madre me habría dicho en español: «Tira para la casa, que pareces un marimacho».