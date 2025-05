Rosa Belmonte: Ir a misa

O sea, que Isabel Díaz Ayuso es William Hurt en «Al filo de la noticia», tiparraco narcisista que finge las lágrimas para las cámaras. Madre mía, que Díaz Ayuso ha desairado a los presidentes de comunidades autónomas «para ir a misa». Y todo por pretender ... intervenir la primera en el zoom ese que se hacen con Sánchez. Qué escándalo. Como si se hubiera ido a amasarse la celulitis o hacerse la manicura y no (tiro del titular de ABC) a velar a los muertos de Madrid en una emotiva misa en La Almudena. A la presidenta le cayó una lágrima negra por la mejilla. El rímel corrido. Fotón. Qué poca vergüenza. A ver, no es sólo una persona en una situación sensible (una iglesia grande casi vacía pero llena de significado) y con responsabilidades políticas en una comunidad autónoma donde ha muerto tanta gente. Es que también podría estar acordándose de su primo muerto. Eso es acompañar en el sentimiento de verdad, no de boquilla. Pero no, las lágrimas de Ayuso son falsas. Margarita Robles, sí; Ayuso es una farsante. Ahora hay también carnés de lágrimas.

La acusan hasta de haberse puesto rímel barato para que se corriera. Hay que reconocer que la imagen es la leche. Que ni adrede se consigue eso. Díaz Ayuso no será Golda Meir o Merkel. Ni Almeida. ¿Y qué? ¿La comparamos con los políticos nacionales que nos han tocado en (mala) suerte durante esta tragedia? Pero lo de «irse a misa» sigue dejándome patidifusa. Porque se trata como una extravagancia. Como cuando los periodistas preguntaban tanto a Tamara Falcó por sus cosas religiosas. Un día entró en la Casa del Libro y el único que le interesó fue la Biblia. Se lo compró. Lo que vino después ya lo sabemos. Se empezó a tratar a Tamara como si en lugar de rezar el rosario e ir a misa hubiera salido a la calle con un tigre albino. Como si no viviéramos en un país tradicionalmente católico. No tiene que venir Tom Holland con «Dominio» (Ático de los libros) a decirnos que «vivimos hoy una etapa de oro del cristianismo» en el mundo. Que aunque las cifras de practicantes decaigan en Europa, no lo hacen «nuestros valores, nuestros prejuicios, nuestras asunciones». Desde luego, los prejuicios no se los quitan algunos ni con lejía. «Ir a misa», qué cosas tienen algunas. Ahora que estamos viendo «Mrs. America», habría que recordar lo que Nora Ephron escribió de la convención demócrata de 1972 en Miami, cuando Gloria Steinem y Bettie Friedan tuvieron un encontronazo. Recuerda Michelle Dean en «Agudas» (Turner) que «el objetivo de las actividades del feminismo en la convención era llegar a una serie de acuerdos con la plataforma del Partido Demócrata, pero tal y como observó Ephron, consiguieron muy poco, aparte de pelearse entre ellas… Cuando George McGovern, quien había hecho determinadas promesas a Steinem en nombre de la plataforma del partido, no cumplió su palabra, Steinem lloró». Ephron se quedó perpleja por esas lágrimas. Como cuando Belén Esteban escuchó que alguien desayunaba papaya. «En mi vida he desayunado yo papaya». Ephron: «En mi vida he llorado por nada que tuviera que ver con la política y la verdad es que no tengo ni idea de qué decir». Y contó que la mención a las lágrimas de Steinem motivó que sus amigos le gritaran y chillaran. Algunos estuvieron años enfadados con ella. Parece que hablar de lágrimas ha sido siempre conflictivo. Que sí, que lo personal es político. Pero las lágrimas de una presidenta pueden ser personales. Incluso reales. Y, vaya, si ha prefabricado esa imagen entre la Dolorosa de Salzillo y «La Regenta», qué tía.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión