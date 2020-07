La mascarilla del cocodrilo

Rosa Belmonte SEGUIR Actualizado: 13/07/2020 23:16h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Rebecca Solnit, una señora con sombrero a la que no le gusta que los hombres le expliquen cosas que ya sabe, dice que esto de la pandemia es anticapitalista y nos enseña otras maneras de vivir. Me he leído «El arte de perderse» (Capitán Swing) y antes «Los hombres me explican cosas». Son entretenidos esos libritos. Pero, mira, a mí esto de que el Covid nos haya convertido poco menos que en Thoreau (Dios nos libre) me parece una memez. No es exactamente lo que ha dicho, vale, pero estoy hasta las narices de renovaciones espirituales, reflexiones y otros pasos adelante gracias al virus. El otro día fui a comprarme un par de lacostes (sí, tengo los mismos gustos que

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos. Es gratis, fácil y rápido. Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Derecho al amor libre

Derecho al amor libre ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Chimpancitos

Chimpancitos ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Sin vergüenza