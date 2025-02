Rosa Belmonte: Ana Iris

Xavier Pericay, lujo que lo fue de la política española (esto es, claro, un homenaje a las esquelas de señoras en las que se escribe «viuda que lo fue»), Pericay, digo, ha publicado un libro estupendo, ‘Las edades del periodismo’ (Athenaica), que completa el también ... magnífico, ‘Josep Pla y el viejo periodismo’ (Destino). Sobre el oficio, Pericay recuerda a Orwell en su prólogo de ‘Rebelión en la granja’, cuando dice que hay que tratar de decir lo que uno cree que debe decir según lo que ha visto y oído, según lo que sabe. Y no dejarse llevar por el miedo a disentir del pensamiento dominante o por las incomodidades que puedan derivarse. Eso hace Ana Iris Simón tanto en su libro ‘Feria’ como en ese discurso del que tanto se habla. Es discutible que hoy haya un pensamiento dominante. Hay pensamientos dominantes. Por eso el discurso de Ana Iris Simón es criticado o alabado desde distintos frentes (frentes sin dos dedos de frente). Ni la derecha que la aplaude por creer que critica a Sánchez ni la izquierda que la considera facha han entendido una palabra de lo que dice.

Ha coincidido el discurso de Ana Iris con el de Begoña Gómez. Ana Iris se ríe en ‘Feria’ (qué buen libro, qué magnífica España) del día que vio una iniciativa de una asociación feminista que consistía en salirse al fresco después de cenar. Fenómeno al que llamaban «tejer redes de cuidados femeninos». Algo que seguramente diría Begoña Gómez, como pide que los restaurantes se conviertan en «educadores de comida sana». Lo bueno de Ana Iris Simón, diga lo que diga sobre la maternidad, la precariedad o la vivienda, es que se le entiende. No como a Begoña o a Montero, la grande. Fue la ministra de Hacienda a La Sexta y pensó que estaba en ‘No te rías que es peor’. Que el líder del Polisario no entró con identidad falsa sino con «identidad distinta». Que «no se trata de eliminar, se trata de quitar el beneficio fiscal». Que no hay devoluciones en caliente sino «rechazo en frontera de personas que no han pisado prácticamente territorio español». Es tan incomprensible como guapetona.