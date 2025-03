Rosa Belmonte: Fernando

Conocía a dos jesuitas, mi tío Juan y Fernando García de Cortázar. Me caían bien. Aunque ahora me haya enterado de que al historiador vasco le gustaba 'El Principito'. Bueno, también hay gente a la que le gusta Sabina, Alejandro Sanz, Calamaro o Vetusta Morla. ... Los dos últimos no sé ni lo que cantan. Los dos primeros, simplemente no me gustan. Pero, vaya, que hay gente con fobia a las aceitunas. De Sanz ni entiendo lo que canta cuando lo escucho en directo (cuando me han mandado a escucharlo). Pero a quién le importa. O mejor, qué importancia tiene lo que no me guste. Igual que no me importa si a Fernando le gustaba 'El Principito'. Peor habría sido 'Juan Salvador Gaviota'. Lo malo del librito de Saint Exupéry es que al ser tan corto les ha faltado traducirlo al chiqui, la lengua de María Jesús Montero. Claro, que lo harían más largo. Demonios, que está traducido al andaluz ('Er Prinzipito'), al argot madrileño ('El chaval principeras') o a la palra de El Rebollar ('El Principinu'). Y ya sé que de José Andrés lo peor no es que su película favorita sea 'La vida es bella', siendo algo abominable. En fin, como le decía ayer Arturo González-Campos a Lucía M. Cabanelas, «me estoy quitando de odiar muchísimo».

Hablando con García de Cortázar siempre asumías lo mucho que no sabías de Historia de España. Ni de la breve ni de la larga. Ahora que han reeditado en España las memorias de Edward Gibbon, veo que había algo que los unía. Y no es que su vida sexual fueran las notas a pie de página, como se decía del inglés. Lo digo por lo de señalar (Fernando) el arte, la literatura y la poesía como «fuentes historiográficas» capaces de trasmitir la relevancia de las cosas. Gibbon, que era un solterón dedicado a los libros, escribió en 'Memorias de mi vida' (Cátedra): «Tenía la intención de probar con mi propio ejemplo, así como con mis preceptos, que con el estudio de la literatura antigua pueden ejercitarse y desplegarse todas las facultades de la mente». Y se quejaba de que se leía a los antiguos pero que ya no se estudiaban. Ojalá leerlos. Díselo a esos jóvenes que no leen periódicos y cuentan que no entienden el lenguaje que se utiliza en los mismos. Supongo que por eso 'El País' tituló el domingo en portada 'Radiografía del putero en España' y uno de los editoriales del día era 'Las humanidades lo petan'. Estamos todos en el mismo carro de mantener el tinglado. No creo que los que no leen periódicos vayan a leerlos por esto. Hay que cuidar a la gente que todavía lee periódicos. Hay que ser como los franceses con los toros, adelantarnos y conservar lo que tenemos. Pensar en el aficionado. Porque lo preocupante es que se espante al aficionado, no que haya antitaurinos. Fernando García de Cortázar escribía Historia para todos los públicos. No sé. Quizás habría que revisar qué es eso de todos los públicos.

