Falta de educación

Rosa Belmonte SEGUIR Actualizado: 02/03/2020 23:46h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En España somos culturalmente católicos. Aunque muchos no crean, aunque no vayan a misa, aunque el Papa (el de ahora o cualquiera) no les guste, aunque les parezca un asco besar santos que han besado otros (con coronavirus y sin coronavirus), aunque esos abogados cristianos tan beligerantes parezcan menos listos que Willy Toledo. ¿Pero quién se habría enterado de sus vulgaridades escatológicas con Dios y la Virgen sin que hubiera ido a juicio? Si sus bobadas van dirigidas a seguidores, a gente que comparte sus ideas. Y en Facebook, red de madres. Además, evacuadas esas ideas cochambrosas un 12 de octubre, estas iban contra «todo lo que se menea», incluido el Descubrimiento y los conquistadores. Toledo defendía en el juicio

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La música escandalosa de los antitaurinos

La música escandalosa de los antitaurinos ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Violadores son los que violan

Violadores son los que violan ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Vecinos de un torero