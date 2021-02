Ekaterimburgo

Rosa Belmonte SEGUIR Actualizado: 12/02/2021 00:09h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Dice Garci que este es el siglo de la estupefacción. Y estupefacción me causa la pataleta por los estudios en Gran Bretaña de la Princesa de Asturias. ¿Les parecería normal, que pudiendo permitírselo, unos padres no mandaran a sus hijos al extranjero? Fuera de algún patán con dinero, se piensa en la mejor educación para los hijos, en proporcionarles las mejores herramientas, en que conozcan gente, como Candela Peña le dijo a Luz Sánchez-Mellado. Y luego, asunto mollar pero no tanto, está el hecho de que sea la heredera de la Corona. Cómo han cambiado las cosas. ¿Quién iba a protestar por que el Príncipe Felipe fuera a Lakefield? Y luego a Georgetown. Forma parte del privilegio de podérselo permitir,

