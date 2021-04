Rosa Belmonte SEGUIR Actualizado: 27/04/2021 09:01h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Pablo Iglesias ha conseguido que las señoras digan palabrotas por la mañana. Ana Rosa: «¿Pero qué coño de fascismo?» (llamó fascista a Iglesias por señalarla, que no tiene escolta). Ana Terradillos, defendiendo que la Ser invite a Vox: «Eso no es blanquear el fascismo, eso es tener los huevos de llevar a todo el mundo». Tampoco es gran cosa, lo corriente. Invitar a un partido con 52 diputados en el Congreso. Me alegro de que dijera huevos. La Ser, pese al artículo, no es un ente femenino. Qué ridículo es cuando se dice ovarios pretendiendo que sirve igual.

Iglesias no estaba nominado a los Oscar, pero como actor es bueno. Todo ese drama. ¡Y Yolanda Díaz llevándose las manos a

