Rosa Belmonte: Crimen y castigo

Sánchez lleva en cuarentena de la ciudadanía desde que es presidente del Gobierno. Lo que pasa es que ahora tiene excusa gracias a Macron. La peste-19 (hablo de la que no mata ni enferma) es para muchos misántropos una aliada. Ay, no puedo ir, ... es que he dado positivo. Ay, no me va a ser posible acudir, tengo un poco de fiebre y no me fío. También te impide hacer cosas que sí quieres. Lástima que Sánchez no haya podido ir a lo de Azaña en la Biblioteca Nacional. Supongo que ya habrá aprendido que Don Juan Carlos y Doña Sofía recibieron y abrazaron a Dolores Rivas Cherif en su visita a México de 1978. Qué horror el espíritu de la Transición. En febrero de 2019, al visitar en Montauban la tumba de Azaña (acompañado de Luis García Montero, Almudena Grandes y Rosa León) dijo que era muy tarde, que España tendría que haberles perdido perdón mucho antes por la infamia (también iba a la de Machado).

Aparte de olvidarse de lo que habían hecho los Reyes de España en el 78, lo de la infamia, no sé. Fueron tiempos de energúmenos. Y a ver quién sale indemne. Gente como Morla Lynch. Clara Campoamor en «La revolución española vista por una republicana» (Renacimiento): «Un gobierno legal que no consigue ahogar desde los primeros momentos un movimiento revolucionario se arriesga a perder cada día una parte de su fuerza moral y de su autoridad… Martínez Barrio lo vio a tiempo. Fue derrocado y se perdió la ocasión de impedir la carnicería. Una espantosa guerra civil iba a comenzar. Cualquiera que sea el juicio que el porvenir reserve a don Manuel Azaña, poder moderador de la República, esperemos que tenga ocasión de leer el libro de Dostoyevski, “Crimen y castigo”». No estamos en vísperas de ninguna guerra (aunque pretendan dar importancia a borrachos de la BRIPAC dándole al «Cara al sol» con el «Casachock»), pero lo de no ahogar movimientos revolucionarios puede pasarle a cualquiera. «Cuánto le hubiera gustado a don Manuel Azaña vivir este día, él quería la reconciliación de todos los españoles», dijo su viuda a Don Juan Carlos. Qué tiempos.

