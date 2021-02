Creatividad

Rosa Belmonte SEGUIR Actualizado: 25/02/2021 23:52h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Llega el 8-M y la ministra de Igualdad pide más feminismo que nunca. Bien. Otra cosa serán las manifestaciones. Coinciden la ministra de Igualdad y la de Sanidad en que ambas se contagiaron al principio de la pandemia. Difieren ahora en la conveniencia de ir o no a una manifestación. Aunque acabe siendo ‘estática’, lo que toda la vida se ha llamado concentración, demonios. Más que una marcha, me impresionaría un montón de mujeres paradas en la calle a cierta distancia. Moviéndose a ratos. Como en Un, dos, tres Palito Inglés y otra vez estatuas. Que no desaprovechen ser tan creativas como en una Diada. Podrían llevar cartelitos y cantar (siempre a distancia). Y que hubiera unas vigilantes con un

Suscríbete al mejor periodismo. El primer mes GRATIS y sin permanencia. Date de baja cuando quieras. Lo quiero Si ya estás suscrito, inicia sesión Más información

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Recordar

Recordar ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El mejor

El mejor ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC ¿He sido yo?