Rosa Belmonte: Como si tuviera motivos

Las heroínas de ficción de Juan Marsé eran Madame Bovary (una boba con pretensiones), la duquesa Sanseverina de «La cartuja de Parma» (bueno, vale) y la Alicia Huberman de «Encadenados» (1946). Ella sí que sí, aunque Ben Hetch no sea Stendhal. Ni falta que le ... hacía. También es verdad que los diálogos de amor son de Clifford Odets. Una mujer que se sacrifica acostándose con Claude Rains y teniendo de suegra a Madame Konstantin cuando se está beneficiando al adusto Cary Grant que, encima, ahora la odia. O finge que la odia. «Esta es una extraña historia de amor» (Alicia). «¿Por qué?» (Devlin). «Probablemente por el hecho de que tú no me quieres» (Alicia). Esta se casa y se acuesta con ese enano nazi por su país. Ha rescatado Max Lacruz un cuestionario Proust donde Marsé decía lo de Alicia Huberman, una insuperable Ingrid Bergman. Alfred Hitchcock, que había perdido cualquier esperanza con ella (antes habían rodado «Recuerda»), dejó que Robert Capa, amante de la Bergman entonces, hiciera las fotos publicitarias de la película.

Veo que los Reyes han ido al cine para apoyar el sector. También han ido al monasterio de Poblet sin que ningún miembro del Gobierno de Torra los acompañara. Mejor solos (y tampoco es eso) que mal acompañados. No nos han dicho el título de la película. Me habría gustado que hubieran ido a ver «Superagente Makey», protagonizada por Leo Harlem y Jordi Sánchez, y así habrían apoyado también el cine español. El gesto habría sido mayor. No por español, por tirando a despeluchado. O no. En la crítica de Oti, que le daba dos estrellas sobre cinco, se leía: «La ligereza del guión no busca imprevistos, sino más bien un montón de previstos, y la ausencia de profundidad y complejidad está recompensada por esos momentos en los que uno se ríe como si tuviera motivos…». ¿Habrá algo mejor que esos momentos en los que uno se ríe como si tuviera motivos? Vale, que haya motivos, pero es más meritorio reír sin que los haya. Que una sienta la más profunda alegría de vivir si Lydia Lozano se pone a bailar de manera inopinada el chumi. O cuando Cary Grant rescata a Ingrid Bergman en su dormitorio al final de «Encadenados», dejando a Claude Rains y Madame Konstantin a merced de los malos. Los más malos.

El otro día leí un titular de Enrique Rojas donde este decía que la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. Demonios, eso es una frase de Ingrid Bergman. Es como si lees «El secreto de la felicidad es darse cuenta de que la vida es horrible, horrible, horrible» (Bertrand Russell) o «Eres como yo, naciste pero no te gusta» (Robert Ryan a Barbara Stanwyck en «Encuentro en la noche»). También me gusta mucho «¿Qué currículo tiene esa tarántula?» (La Veneno). Una tiene determinados referentes y sabe lo que han dicho. Aunque Ingrid Bergman reconocía que la frase que se le atribuía era copiada. La primera entrevista que Oriana Fallaci hizo con magnetófono (a saber el ladrillo que llevaba) fue a la actriz sueca. Ingrid Bergman, hablando de los hombres de su vida, le contó que de ellos sólo recordaba los momentos felices y buenos. «Soy capaz de tener una memoria muy mala. ¿Sabe?». Y Oriana: «Sí, ya recuerdo aquella espléndida frase que usted dice a propósito de la felicidad. La he leído muchas veces y cada vez me siendo más turbada: “La felicidad está hecha de buena salud y de mala memoria”». E Ingrid Bergman: «No es mía. Se la robé al doctor Schweitzer».

Alicia Huberman también es muy de reírse como si tuviera motivos: «No hay nada como una canción de amor para echarte unas risas».