Rosa Belmonte: Chicas malas

Mira que hay gente mala en España. De la Pantoja a Rocío Piso. Nos traen a la etarra de las mariscadas de Bélgica y nos la devuelven con un peto de color rosa. ¿Pero esto qué es? Quizá Pantoja, Rocío Piso y Nati sean unos ... elementos de distracción masiva que Pedro Sánchez e Iván han ideado para que no pensemos en lo importante, que puede ser hasta la Ley de Enjuiciamiento Criminal (la lista de perrerías aumenta cada día). Pero también hay que pensar en que nos estén engañando. Porque si Kiko Rivera dice que su madre le tenía celos artísticos, a partir de ahí no te puedes creer nada. Hombre, que no es Judy Garland con Liza Minnelli.

Nos quiere despistar Pedro Sánchez también con las siglas. Le preguntaron por Bildu y, además de sus peroratas habituales, dijo que las siglas que le importan a este Gobierno son PGE (o sea, Presupuestos Generales del Estado). Bildu no es ninguna sigla, es una palabra. Y nadie pregunta por EH Bildu (Euskal Herria Bildu), como nadie dice aeropuerto Adolfo Suárez. En cosas serias, sí, no en el lenguaje hablado. Pero llevaría preparado lo de las siglas. Yo también llevo siempre preparadas las siglas PUF, Paloma Urban Fashion. Un guión de Alberto Caballero siempre es mejor para España que uno de Iván Redondo. Mira que hay gente buena en España. Ignacio Gil, por ejemplo. Y menudo reportaje han hecho para ABC Laura L. Caro y él sobre el continuo día D de los inmigrantes subsaharianos en Mauritania. Esperando el desembarco en Canarias, tierra prometida, casi jurada con las fronteras cerradas en los países de origen por la pandemia. Sánchez dice que va a activar las políticas de solidaridad en todo el país. Algo tendrá que hacer también en origen. En todo caso, la solidaridad vendrá de arriba porque por abajo hay niñas que quieren echar del piso a otra compañera con Covid. Que se vaya con sus padres al pueblo («¿prefieres contagiarnos a nosotras que a ellos?»). Una denuncia en Twitter de la afectada salida de madre. Es como «Chicas malas» o «Carrie» pero con Covid. De estas no sacas solidaridad, Pedro.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión