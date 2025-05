Rosa Belmonte: Chatarra

Pablo Iglesias está sacando brillo a la chatarra de su cabeza. Le parece mal que la Unión Europea prohíba las emisiones de ‘Russia Today’ y ‘Sputnik’. Hombre. ¿Que informan a favor del Gobierno ruso?, se pregunta. «Sin duda, igual que Mediaset y Atresmedia informan a ... favor de sus propietarios. ¿En un contexto de guerra manipularán? Obvio. ¿Qué significa censurarlos? Que la libertad de prensa es un discurso liberal hipócrita». Aparte de decir ‘obvio’, como los adolescentes, a Iglesias le parece lo mismo ‘Russia Today’ que Vicente Vallés. Que no ha comparado a esos medios rusos con TV3. Ya avisó: «Cierta educación mediática es una necesidad democrática». O sea, la educación es que él nos diga lo que es propaganda política y lo que no. Que equipare los medios de comunicación de un país con libertad de prensa y los de una dictadura que tiene una cosa llamada Roskomnazor, organismo federal que vigila los medios de comunicación. Tan monstruo como Cthulhu. El organismo que suprimió el vídeo de ‘Nóvaya Gazeta’ que publicó Dmitri Muratov con el nombre de ‘No a la guerra’. ¿Guerra? Palabra prohibida. Como si Putin fuera Bambino y su ‘no me des guerra, guerra, guerra’.

En la magnífica entrevista que este domingo leímos en ‘XL Semanal’ con Svetlana Alexiévich y Herta Müller, se les preguntaba si Putin era un dictador. «¿Y qué es si no? A los opositores los manda a la cárcel o a campos penitenciarios. El sistema de campos de Stalin sigue funcionando en Rusia. Es más, se acaba de disolver ‘Memorial’...». (Müller). Y Aleksiévich: «Tras el derrumbe de la Unión Soviética, la gente no sabía cómo llenar de vida la democracia. Nos habíamos manifestado a gritos por ella, pero no teníamos ni idea de cómo se hace eso de ser libre. No teníamos cultura política. Con ese vacío se encontraron los oligarcas... y se enriquecieron. De repente, nos vimos viviendo en un mundo que no queríamos, en un capitalismo depredador en el que unos pocos son muy ricos y muchos son muy pobres...». Como si no hubiéramos salido de los 70 y 80. En 1976, Juan Benet deseaba que gente como Solzhenitsyn siguiera en el ‘gulag’ cuando el premio Nobel explicó en lo de Íñigo que lo nuestro no era dictadura comparado con la URSS. Ahora hay zopencos manifestándose contra la OTAN y Chomsky, el que faltaba, dice que Rusia se encuentra rodeada por armamento ofensivo proveniente de Estados Unidos. Una pobre Rusia asediada. Sugiere que nos imaginemos que en la guerra fría el Pacto de Varsovia hubiera llegado a México o Canadá. Que habría habido una respuesta violenta de EE.UU. Acabáramos, ahora entiendo la invasión rusa. Un escolio de Nicolás Gómez Dávila: la tragedia de la izquierda es diagnosticar la enfermedad correctamente, pero agravarla con su terapéutica. Quizá es más trágico vivir en un mundo paralelo donde hay que defender a los malos. A los peores.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión