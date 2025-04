Rosa Belmonte: Chachachá

Venga, ya hemos visto casi todos la dichosa y pelma película de Netflix. Hasta el filósofo Francisco Jarauta, que se lo ha preguntado Antonio Arco en ‘La Verdad’. En el instituto nos llevaban a conferencias de Jarauta en Cajamurcia y no entendíamos nada. Pero nada. ... Menos que Lorca a Rubén Darío. Lo que dice de ‘No mires arriba’ lo entiendo mejor. Que, aunque sea una caricatura, presenta una idea de final que podría ocurrir, pero lo tenemos fuera de la agenda. «Nuestra falta de preocupación por lo que pueda ser el futuro es evidente». Yo es que tengo bastante con el presente. Y si nos extinguimos por un meteorito, mejor. Lo merecemos. No es que me hubiera propuesto no escribir de esta película, pero casi. Todo es cansino alrededor. Resulta sorprendente el estado de opinión y de odio que ha creado. A ver, si no te gusta la película no eres de fiar, te has puesto nervioso por esas verdades que cuenta. Y cualquiera de esos mandamientos de la ley de no sé quién se resumen en uno: eres facha. Yo sólo sé bailar chachachá, como la Esperanza de la canción.

Decides que no quieres tener hijos (o no los has tenido porque no has sentido esa llamada) y eres mala. Que ya lo dice la copla: «De nada valen los abriles que he vivido, si de mujeres, nunca se sabe. La que no es mala lo aparenta muchas veces. Y la que es buena no lo parece». Como si un hijo mío fuera a solucionar la vida a alguien. Que lo mismo sale asesino de esos de instituto. O presidente del Gobierno.

A mí me da igual si usted prefiere el tofu a un chateaubriand, la achicoria al café o el Trinaranjus a una Fanta de naranja, pero déjeme vivir en paz. Una cosa es que los Gobiernos o las grandes corporaciones pretendan que no viajemos en avión, que los bancos se ‘ikeicen’ con un hágalo usted mismo, que no tomemos azúcar, condenar la ganadería intensiva, endilgarnos carne artificial habiendo carne de verdad (como dijeron el domingo los del campo que se manifestaron, «sin ganadería ni agricultura, comeréis basura»), ¡pero que lo hagan los particulares!

Que ‘1984’ no viene de arriba ahora, viene de abajo. Y ya no es que temiéramos ‘1984’ y hayamos acabado tan pichis en ‘Un mundo feliz’. Ahora resulta que tampoco está bien ‘1984’, la novela de Orwell, ni como distopía (con perdón). La Universidad de Northampton avisa a los estudiantes de que contiene material explícito y que algunos pueden encontrarla ofensiva e inquietante. Avisa de que hay violencia, sexualidad, clase, raza, abusos, abusos sexuales, ideas políticas y lenguaje ofensivo. La vida, vaya. Mediocensurando un libro que critica la censura y el totalitarismo. Otro libro con aviso es ‘El curioso incidente del perro a medianoche’, de Mark Haddon. Porque sale la muerte de un animal, discriminación de personas discapacitadas y lenguaje ofensivo. Yo ya… Sólo quiero bailar chachachá.