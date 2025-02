Rosa Belmonte: Bambú

Lo que más me gusta es comer, pero prefiero los arquitectos estrella que los cocineros estrella. Voy a decir una paletada, pero es que mi abuela, sin esferificar los paparajotes, ni siquiera les ponía hoja de limonero, me hacía disfrutar más que… Pongan ustedes el ... nombre que quieran, a ser posible, un hombre. Y claro que voy a pagar los 365 euros de DiverXo, pero exo ex otra coxa (no me río de Rajoy). Igual que es otra cosa que me lleve la mano al soplete cuando veo un hombre en la cocina. Un hombre haciendo paellas ya me mata. Siempre acabo tirando de Pierre Bordieu. Como la masculinidad es una especie de nobleza, cuando los hombres se apoderan de alguna actividad y la sacan fuera de la esfera privada la transforman en otra cosa mejor. Modistos o cocineros. Con la arquitectura no pasa eso. La arquitectura, como Soberano, ha sido cosa de hombres. O ha sido más cosa de hombres. Porque claro que soy capaz de citar obra de Matilde Ucelay, Gae Aulenti, Julia Morgan, Eileen Gray, Lina Bo Bardi, Benedetta Tagliabuone o Zaha Hadid.

Pero se ha muerto Richard Rogers y quizá la T4 sea el edificio de una ‘archistar’ que más frecuento. Y que más disfruto, salvo por el hecho de que al entrar en cualquier aeropuerto (como en un paritorio o en una peluquería) pierdas los derechos civiles. Pero es mejor perderlos en ese magnífico escenario con techo ondulante de bambú. Hannah Stern (Nicola Walker), la protagonista de ‘The Split’, se pasaba los capítulos caminando por el Millennium Bridge de Londres (de Foster and Partners) que une sobre el Támesis la zona de Bankside con la City. Porque las grandes obras de arquitectura también sirven para algo. No siempre. Mira el Pabellón Puente de Zaha Hadid para la Expo de Zaragoza. Desde dentro parecía una estación espacial de ‘Galáctica’ o ‘Babylon 5’ y daba la impresión de que te ibas a encontrar con una nave recién llegada de la base lunar Alpha. Pero ahí está, cerrado y vacío. Una inutilidad. Lo de ‘archistar’ fue un término ideado por las arquitectas italianas Gabriella Lo Ricco y Silvia Micheli. O sea, esos arquitectos famosos que con los más modernos sistemas de comunicación aumentan su publicidad, el prestigio de su obra y el de sus personas. Que sí que se centran en el diseño de edificios, pero sobre todo en la repercusión de su imagen. Hasta tienen documentales. Una vez en el hotel Adlon de Berlín (hotel maravilloso pero falso porque está levantado sobre sus ruinas) me crucé con Angela Merkel. Todavía no era canciller, tenía un acto electoral. Caminaba por los pasillos como si nada. Me crucé también con Norman Foster (ya estaba remodelado el cercano Reichstag). Había que ver las reverencias que la dirección del hotel dirigía a Foster y señora. Ni José Luis López Vázquez en ‘Atraco a las tres’. Sólo un torero hace sombra a un arquitecto. ‘Archistar’ o no.

