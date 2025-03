Rosa Belmonte: Ascensores y tranvías

Irene Montero puso a Cayetana Álvarez de Toledo como ejemplo de que siguen existiendo las clases sociales. Resaltando la diferencia entre la suya (la fetén) y la de la diputada del PP (apellido bien pero educación mal, que se había reído de ella con lo ... de que su señorito saliera a defenderla y, por tanto, humillarla). Como si la ministra no hubiera tomado el ascensor social del Galapagar State Building. Y desde allí, el del ministerio. También hemos visto «Parásitos», la película de Bong Joon Ho sobre desigualdad y el olor de los pobres. Muy fuera de la cordura habría que estar para no saber, sin necesitar ejemplos o películas, que existen las clases sociales.

Alguien que nazca hoy en España en una familia de bajos recursos económicos necesitaría al menos cuatro generaciones para llegar al nivel medio de renta. Aunque no tengo muy claro qué sea el nivel medio de renta. Pero es verdad que los niveles de movilidad hacia arriba se han atascado desde los años 90. Por eso siguen siendo tan atractivas las mujeres que son modelo aspiracional (hombres, también, pero hoy toca hablar de mujeres). Con la muerte de Luis Racionero hemos parecido franceses de hace 50 años. Hablando de la contracultura, del liberal psicodélico, de «Ajoblanco», del LSD. Pero casi nada de Elena Ochoa, que estuvo casada con él. Con lo de franceses me refiero a Mitterrand y a no hablar de Anne Pingeot y de Mazarine. Pero también a Simone de Beauvoir. Cuenta Kate Kirkpatrick en la biografía «Convertirse en Beauvoir» (Paidós) que cuando la francesa murió, «Le Monde», «The Times», «The New York Times» e incluso revistas literarias especializadas trataron su desaparición con términos sexistas. Como una mujer que siguió a Sartre hasta la muerte y dependía de él intelectualmente. En los obituarios de Sartre a ella casi no se la mencionaba.

Aunque no concurran méritos como escritora, filósofa y feminista seminal, Elena Ochoa también es una mujer admirable. Pero, vaya, como Wallis Simpson o Tita Cervera. En el caso de Wallis, su segundo marido, Ernest Aldrich Simpson, fue su tranvía a la alta sociedad británica. Con el que conocería a Thelma Furness, amante de Eduardo. Y en la casa de campo de Thelma, al futuro rey. Lex Barker sería tranvía para Carmen Cervera. No sé muy bien qué tipo de aparato fue Espartaco Santoni. Elena Ochoa se casó en 1991 con Luis Racionero. Tres años duró el matrimonio. Él dijo que tenía mucha energía, mucha voluntad y era una mujer muy trabajadora. ¿Quién lo duda? También dijo que no hacía el amor, que lo gestionaba. El último año juntos lo pasaron en Cambridge. Él se volvió a España y ella se quedó. Llegaría el otro tranvía. O la estación final, no sé. El gran arquitecto. El de Elena Ochoa es uno de los más vistosos ascensos sociales de la España contemporánea (dejamos aparte la monarquía). Lo que le costó a Chicho que dijera pene y no sonara marciana. Ahora la ves, con ese porte, y te falta hacerle una reverencia. Supongo que cuando Irene Montero vea a Elena Foster también pensará que existen las clases sociales. Y sabrá que no sólo ella ha tenido tranvías. El de Montero fue Rafa Mayoral (según cuenta Luca Constantini en «Aquí mando yo», era su «compañera sentimental»). Luego llegó a Iglesias, al que conoció en una tertulia de «La Tuerka». Existen las clases sociales y se puede cambiar de una a otra. Lo peor de las clases sociales es que algunos quieren que sigan existiendo. «¡Begoña Villacís, a trabajar al Burger King!», gritaban en la manifestación del domingo. El discreto encanto de la burresía.