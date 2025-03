Rosa Belmonte: Ágata Lys

Qué disgusto la muerte de alguien a quien no conocía y a quien cito más que a Churchill. Me ha pasado con Ágata Lys lo mismo que con la Carrá. Sorpresa y pesar. La española murió hace 40 días. En Benalmádena, a los 68 años. ... Lo hemos sabido por Valeria Vegas. Me escribe un amigo: «Que se ha muerto Ágata Lys y no me dices nada, mala persona». Ágata forma parte de la educación sexual de muchos españoles. Antes de que los Manos de topo cantaran lo de «hay que ser rubia una vez en la vida» ella lo fue. Mientras se buscaba la vida en televisión alguien le preguntó: «¿Sabes hablar?». «Claro, soy de Valladolid». Era de Valladolid y tenía una voz perfecta. Era para el ‘Un, dos, tres’. El de Kiko Ledgard. El ‘Un, dos, tres’ verdadero, digo yo como Anson con el ABC. Estaba en Madrid con un plazo para ser actriz y pasando hambre. Pensó que a su padre no le iba a gustar el papelito de secretaria. Pensó que si se tintaba de rubia nadie la iba a reconocer. Además, iba a llevar las gafas gigantes. Por supuesto, todo el mundo la reconoció y su padre dejó de hablarle (hasta que hizo una doña Inés). La nueva sex symbol duró siete programas. Pero le pasa como a Farrah Fawcett en ‘Los Ángeles de Charlie’ y su única temporada. Como si hubiera estado todo el tiempo.

Una vez retirada (lo último fue ‘Amar en tiempos revueltos’, 2005-2006), me la imaginé como a Conchita Montenegro, renegando de su pasado. Pero no. Hay una entrevista con Jaime Bores en 1998 del programa ‘Tal como éramos’ donde recuperaron una imagen suya en ‘Eva a las diez’ (1975). Cantaba y bailaba encima de un piano. Y ahí se le salió una teta antes que a Sabrina. Pero eso lo cortaron. Y dijo a Bores: «No tengo hijos ni tengo nietos, pero es la imagen que me gustaría que vieran». Los hermanos Calatrava y Carlos Saura. Fernando León y Mario Camus. ‘Los santos inocentes’ (1984) es una película tan perfecta que también tiene a Alfredo Landa y a Ágata Lys, actores transversales del cine español, diría la vicepresidenta del extraño prestigio. A él se le reconoció. A ella, no. Y sí, adooooro a Ágata Lys.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión