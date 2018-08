El rompimiento de gloria, entre líneas y a contracorriente

Ramón Pérez-Maura

@PerezMaura Seguir Actualizado: 25/08/2018 13:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ningún placer mayor me ha dejado este verano que las horas dedicadas a la lectura de los tres volúmenes de Entre líneas y a contracorriente. Bitácora 2008-2018, de los que es autor el marqués de Tamarón y publicados por Amazon Publishing, Amazon Media EU Sàrl. Santiago Tamarón es un hombre polifacético y un escritor brillante y puntilloso, que sigue acompañando los artículos que envía para su publicación en ABC de notas como «tengo que pedir a los tipógrafos que respeten mi gramática y ortografía, anticuadas, pero aún no proscritas» lo que también nos ayuda a recordar a quienes estamos en este noble oficio que hubo un tiempo en que había tipógrafos. Estas virtudes, acompañadas de su capacidad como gestor, le convirtieron en un excelente director del Instituto Cervantes (1996-99). Con motivo de su nombramiento, «El País» le hizo una entrevista en la que él se definió ideológicamente, sin inmutarse, como «reaccionario». Y después fue embajador en Londres hasta el día en que Zapatero ganó las elecciones tras el 11-M. Tres días después dimitió y se fue a su casa, sin esperar a ser cesado en el cargo. Y después se divertiría haciendo de mosca orejera con el ministro Moratinos, al que le pedía ser destinado a un puesto de enlace en Afghanistán, donde el diplomático debía alojarse en un contenedor mínimamente adaptado. Pedía ir del palacio de Belgrave Square a un recipiente amplio para depositar residuos diversos, en las montañas del Hindú Kush. No hubo caso.

Tamarón ha recopilado en tres volúmenes que suman 1.286 páginas todo lo que ha publicado a lo largo de una década en su bitácora (vulgo blog) www.marquesdetamaron.es -que es muchísimo. Y a pesar de los cientos de miles de visitas que ha tenido en estos años, ha querido hacer el quijotesco ejercicio de publicarlo en papel para que quede constancia física de su «hartura ante las vanas pretensiones de la Insobornable Cotidianeidad». Una publicación sobre la que aconsejó a los muchos amigos que le acompañamos en la presentación del libro el pasado mes de abril que no se nos ocurriese comprarlo, porque aparte de lo que pesa, el coste de los tres volúmenes es de 138,32 € y el margen total de beneficio que le dejaba Montoro al autor (Tamaron dixit) era de 72 centímos.

En esta recopilación resalta una novela publicada anteriormente en papel y reeditada posteriormente en la bitácora, como los folletones de los periódicos del siglo XIX: El rompimiento de gloria. Como con el resto de los artículos, el libro lo reproduce acompañado de los comentarios de los lectores a cada capítulo. Y la hondura y belleza de la historia es sobrecogedora. Narra el triángulo sentimental que une a los hermanos Elena y Miguel Cienfuegos y al joven Saturnino Prieto en el Madrid de 1935-36 y en su Sierra de Gredos donde describe un rompimiento de gloria en el que «se desgarraban las nubes plomizas sobre el valle y un chorro de luz parecía golpear con violencia un soto verde oscuro». La sutileza de la relación triangular es de una belleza estremecedora, en un libro lleno de hierofanías con un final que soprende antes de darte cuenta de que era obvio.

El marqués de Tamarón demuestra en estas páginas que es un hombre que sigue siendo fiel a sus manías, a sus legítimas filias y fobias, no muy distantes de sus amores y odios, generados por sus gustos y disgustos. Et in Arcadia ego.

Ramón Pérez-Maura Articulista de Opinión