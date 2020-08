La Tercera Problemas y soluciones «No hay acierto posible (ni visible) cuando toda opción es un fracaso, salvo el de dar, a pesar de todo, la pelea. La realidad no es una revista a la que darle la vuelta para escrutar la respuesta, no es una serie ni es una novela de éxito ni es un juego de mesa que apilar en el trastero. Acaso la vida sea para vivirla, y no para resolverla»

Rodrigo Cortés SEGUIR Actualizado: 23/08/2020 23:19h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico * Parte de la frustración y desencanto que aquejan a esta humanidad perpleja radica, acaso, en la asunción de que todo problema tiene solución, cuando la mayoría de los problemas no pueden solucionarse. Simplemente. Tendemos a pensar que, igual que el fin natural de un enigma es su remedio, lo son el de la enfermedad, el de la pobreza y el de la guerra, o el de los virus con forma de ángel (exterminador), dispuestos a cubrirlo todo con su manto negro. Quizá convenga contemplar que el propósito de un dilema no sea siempre el de servir de meta, sino a veces de espuela, de deberes más que de examen, que la realidad no es la sección de pasatiempos de un Disfruta gratis de la mejor información Regístrate en ABC en unos segundos. Es gratis, fácil y rápido. Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión Temas Coronavirus

Política