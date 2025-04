«Rodeado de talento»

Cuando a los presidentes autonómicos se les ocurrió empezar a copiar al Rey y dirigir un mensaje a todos sus paisanos, tuvieron la precaución de escoger un día alternativo al de Nochebuena. La mayoría lo hacían en Nochevieja, algunos en Navidad… Eso era poco para ... Miguel Ángel Revilla. Así que él dirige su mensaje el día 24, unas horas antes que el Rey.

Con el tiempo ha quedado claro que hay que intentar mejorar el espectáculo, porque limitarse a sacar al presidente del Gobierno de Cantabria hablando a cámara no tiene mayor interés. España entera está aburrida de verlo en programas de televisión. Así que este año Revilla ha tenido una idea genial, que lo ha metido en los informativos de todas las cadenas de televisión. Este año no ha dirigido el mensaje a su comunidad autónoma desde su despacho. Lo ha hecho desde la cueva de El Soplao. Ésta es una espectacular cavidad de múltiples galerías que cuenta con innumerables formaciones geológicas que datan del Cretácico, hace 240 millones de años. Y en esa cueva prehistórica Revilla ha hecho una intervención que duró nueve minutos y 56 segundos. Durante los seis primeros minutos pronunció un discurso con todos los tópicos clásicos, como el «déficit histórico» que sufre Cantabria y los tópicos de última hora, como el de que la recuperación de esa cueva, a partir de 2005, se integra en la lucha de su Gobierno contra la despoblación rural y el cambio climático. Átenme esa mosca por el rabo, que diría Jaime Campmany. Terminado su mensaje discursivo, la iluminación de la cueva se transformó y apareció en escena acompañado por la orquesta y el coro de Enseñanzas Profesionales del Conservatorio de Música de Torrelavega, bajo la dirección de David Cubillas. Revilla estaba rodeado de unas setenta u ochenta personas. ¿Cuál era la misión de la orquesta y coro? Acompañar al presidente cantando como solista el villancico «Belén en la Collada», del compositor cántabro Nobel Sámano. Un villancico que, como es previsible, relata que el Niño Dios nació en Carmona, Cantabria. ¿Dónde si no?

Revilla anunció la intervención de sus acompañantes diciendo que estaba «rodeado de talento: hoy han querido colarse aquí conmigo en vuestras casas». Lo de «han querido» es una de esas mentiras menores de los políticos que ya no tienen importancia en comparación con las de Pedro Sánchez. Porque «han querido» significa en realidad «yo les he pedido». Más que nada porque, como el discurso de Revilla nunca se había pronunciado desde las entrañas de la tierra, era un poco difícil que los torrelaveguenses pudieran querer participar en algo que no sabían que existía. Pero lo más relevante es el acto de agitación y propaganda con cargo al presupuesto regional en que se convirtió el mensaje. Porque en lugar de tener un equipo de dos o tres personas que le grabara su intervención en el despacho, el acto de El Soplao tuvo que contar con un centenar de personas. Además de la orquesta y coro hubo que hacer el montaje del escenario y la iluminación. Y tendría otros costes añadidos. Porque aun si los miembros de la orquesta y coro actuaron de forma gratuita -desconozco si es así- supongo que no correrían también de su bolsillo con los gastos de su traslado y el de sus instrumentos a las profundidades de esa cueva. Y me imagino que la generosidad de Revilla con cargo a los bolsillos de todos los españoles les ofrecería avituallamientos durante las horas que pasaron en la cueva. Más que nada para calentarse, porque yo sólo he visitado El Soplao en agosto y les aseguro que hace mucho frío.

Y luego se preguntan por qué hay cada vez más rechazo al sistema autonómico.