Soy una joven más afectada por esta situación. Estoy viviendo una pesadilla de la que quisiera despertar rápido, pero no, día tras día sigo viviendo dentro de este mal sueño, no sé cuánto tiempo va a durar, ni cuándo voy a poder despertar para continuar con mi vida, la vida que tenía antes de que empezara este dichoso virus y la crisis que viene consigo.

Terminé mis estudios y tuve suerte, porque encontré trabajo rápido , y aunque cotizaba menos horas de las que trabajaba estaba feliz por estar ocupada, por estar trabajando, poder tener mi mente ocupada y poder ahorrar un poco para mis planes futuros. Los contratos se acaban y no me renuevan. Llevo dos años cambiando de trabajo cada vez que se me acaba un contrato. El mercado laboral está mal, muy mal.

Ahora, con esta crisis que se nos ha venido encima, llevo cuatro meses parada, sin encontrar trabajo, echando cada día currículums, viviendo en casa de mi madre porque no puedo permitirme vivir sola, independizada.

Es una gran suerte que tengo a mi madre, y una gran ayuda, pero por desgracia ningunos somos eternos y no quiero imaginar como será mi vida el día que ella no esté. ¿Habré encontrado un trabajo fijo y estaré consiguiendo las metas que tengo en mente?

Quisiera gritar fuerte, tan fuerte que alguien me pudiese decir cuánto tiempo va a durar esto, cuándo vamos a poder levantarnos cada día felices por algo en lo que luchar y poder crear un futuro. Tengo 25 años y quisiera poder despertar pronto de esta pesadilla, levantarme cada mañana para ir a trabajar y luchar por mis sueños.

* Rocío Rebollo Segura vive en Málaga.

