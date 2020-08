Testimonios del coronavirus Carta de una mujer en paro: «Esta es mi historia: 30 años y solo un año cotizado» «Ya no soy "emple@ joven", y el bar entró en ERTE a raíz de la situación creada por el coronavirus y yo he sido la más afectada por no haber estado dada de alta nunca»

Tengo 30 años y un grado superior en administración y finanzas. Un tanto vulgar y muy repetitiva en la sociedad, pero una titulación muy demanda por empresas y organizaciones, y que a mí me apasiona.

A los 16 años empecé a trabajar en un bar, sin cotizar. Así que los fines de semana y festivos estaban marcados detrás de una barra o sirviendo mesas, algo que no me apasiona a pero me ayudaba económicamente a pagar mis estudios y pequeños caprichos.

Terminé el bachillerato en plena crisis económica del 2008 y seguidamente empecé el ciclo superior, del que tengo buenos recuerdos. Las prácticas las hice en una academia de formación aeronáutica en la que les encanté. No fue hasta pasado el verano cuando me llamaron para ofrecerme trabajar por 400 euros al mes sin darme de alta en la seguridad social, pues según la empresa "salía caro". Acepté, pero a las dos semanas ya mis tareas no eran de administración sino de captación y venta directa de cursos muy costosos y bajo una gran presión.

Definitivamente lo dejé, pero ahí seguía el bar de siempre, los mismos días de siempre y en el que seguían sin darme de alta. Continué haciendo cursos de inglés, ofimática, empleabilidad y dos certificados de profesionalidad.

Pasaban los años y todos los días echaba el curriculum en diferentes sitios y por diferentes vías. En marzo de 2017 sonó el teléfono y eran del SAE para ofrecerme seis meses como administrativa en mi pueblo, por 980 euros al mes. Mis ganas, conocimientos de ofimática, atención al usuario directa y telefónicamente, las compañeras, etcétera, fueron lo mejor en la vida laboral que he tenido y lo mejor que me ha pasado.

Pero el contrato se acabó y volví a mis 20 ó 30 CV diarios en empresas y agencias, que seguían sin surtir efecto. Claro, con seis meses de experiencia, ¿qué me iba a creer yo? Pero ojo, no había dejado el bar, que estaba siempre ahí.

Después de hacer otros tantos cursos decido, en 2018, prepararme las oposiciones para trabajar en la US de administración y servicios. En abril de 2019 volvió a sonar el teléfono para otros seis meses del SAE en en mi pueblo y otra vez fui la mujer más dichosa y feliz gracias al empleo joven. Compaginé estudio y trabajo, me examiné y aprobé las oposiciones, pero al ser un concurso-oposición mucho no tengo que hacer con las interinidades y me quedo en una lista larguísima en la que me llamarán a los ocho o nueve años.

Y el bar seguía ahí. En marzo pasado cumplí los 30, así que ya no soy "emple@ joven", y el bar entró en ERTE a raíz de la situación creada por el coronavirus y yo he sido la más afectada por no haber estado dada de alta nunca.

Esta es mi historia: 30 años y solo un año cotizado, solicitando empleo en una infinidad de portales diariamente sin tirar la toalla pero (de momento) sin resultados. Ni siquiera para una entrevista. Solo pido que si alguien necesita una administrativa en Sevilla quiera conocerme. Soy un torbellino trabajando, según me decían.

Veo el futuro incierto, muchas ayudas para cursos y pocas salidas para nosotros. ¿Qué es lo que falla? Falla el sistema. Ancianos trabajando y jóvenes en casa o sin cotizar, en mi caso con 14 años tirados a la basura de un bar.

* Rocío C.M. vife en Sevilla.

