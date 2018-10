La Tercera El retorno de la filosofía «La filosofía no consiste en acumulación de informaciones sobre los hechos. Se trata más bien de un progreso en la profundidad. Sea bienvenido el retorno de la filosofía al Bachillerato, pero sólo si vuelve la de verdad, la auténtica»

Ignacio Sánchez Cámara

Actualizado: 28/10/2018 00:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Vuelve la filosofía (su historia, para ser exactos) a ser asignatura obligatoria en el Bachillerato español. Y a (casi) todos les parece muy bien. Siendo profesor de filosofía, no resultaría natural que pudiera oponerme a la medida. Pero toda unanimidad resulta sospechosa. Cuando coinciden los sabios y los necios, o no hablan de lo mismo o no coinciden verdaderamente.

Por mi parte, podría resumir así mi posición: Estoy de acuerdo con la medida, pero, en general, no con las razones que se aducen para adoptarla y aplaudirla. Así, por ejemplo, se dice que en filosofía lo importante son las preguntas, no las respuestas. Esto es algo muy curioso. En primer lugar, no se suele decir cuáles son esas preguntas tan

Regístrate en ABC y disfruta de la mejor opinión y análisis Es gratis, fácil y rápido. Pincha en el botón azul para crear tu cuenta con tu correo electrónico y una contraseña.

Actívala en el enlace que te enviaremos por correo electrónico y disfruta de nuestra Opinión sin restricciones. Regístrate en ABC * Si ya estás registrado, inicia aquí tu sesión y navega siempre bajo registro para leer ABC sin límite.