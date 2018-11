Resignación andaluza

Carlos Herrera

Veamos lo que hay: quedan dos días para que abran los colegios electorales y acerca de estos comicios andaluces se dibuja una incertidumbre que me parece un tanto afectada. En primer lugar, se especula de forma excesivamente alegre acerca de la supuesta indiferencia por esta convocatoria de la fauna votante andaluza. Da la impresión de que los lugareños de este predio tan hermoso estuvieran resignados con la idea de que va a ganar el de siempre y que tampoco hay que movilizarse en exceso, seamos votantes de esa candidatura o no. En segundo lugar, los dos grandes bloques presentes en estas elecciones, derecha e izquierda, no saben cómo movilizar a los suyos sin despertar las ansias del contrario y encontrarse

