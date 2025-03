Entre los innumerables ismos que nos trajo el siglo XX -populismo, narcisismo, hedonismo, feminismo, neoliberalismo, por citar sólo algunos- tal vez sea el relativismo el de más largo recorrido, como demuestra que sigue avanzando en pleno siglo XXI, con todo ya líquido, interpretable, discutible, relativo: ... el arte, la política, las ideas, las costumbres. Profeta de esta nueva era fue Albert Einstein, con su Teoría de la Relatividad, que plasmaría en su famosa ecuación E=MxC2, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, que igual arrasa una ciudad que produce electricidad, nada relativas ninguna de ellas. Aunque cada vez más tiendo a creer que Einstein no hizo otra cosa que actualizar la Ley de la gravitación universal de Newton, según la cual los cuerpos se atraen en relación directa de su masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, que tanto hace caer una manzana del árbol como sostiene a los planetas en sus órbitas, que pudiera ser la Ley de Leyes del universo, que tanto buscó Einstein, añadiendo a las tres dimensiones clásicas, largo, ancho, profundo, la variable del tiempo, distorsionándolas, e hizo decir a Kempis «todo acaba, todo muere, todo es vano», como poetizó Amado Nervo.

¿Rige esa ley también para las ideas, costumbres e incluso marcha de la humanidad, quiero decir, la historia? Crecí y aprendí lo poco que sé en una época que parecía confirmarlo. Era casi artículo de fe que las etapas románticas alternasen con las clásicas, en todo, desde la política a la moda, que Marañón ilustraba con el pelo largo y la barba en las primeras y el corte militar y afeitado de las segundas, así como lo revolucionario de las unas y lo ordenancista de las otras. Hoy, sin embargo, sería difícil sostenerlo, ya que todo anda revuelto: la mujeres llevan tanto falda corta como larga y si es verdad que entre los jóvenes predomina la barba, algunos pueden habérsela dejado para aparentar ser más «sólidos», mientras otros se rasuran para que no les confundan con un antisistema. La velocidad que la informática ha imprimido a la historia hace que, como me decía apesadumbrado el profesor de una facultad de Telecomunicaciones, «los alumnos saben más que nosotros, que nos limitamos a enseñar los fundamentos». Versión académica del dicho popular: «Para programar la tele, encárgalo al más joven que esté a mano».

Pero a lo que íbamos: el impacto de la relatividad en la política ha sido tan bestial como en el resto de las actividades humanas. Con repercusiones positivas y negativas, como en el resto de ellas, solo que acentuadas porque la política no es una actividad teórica, sino práctica, lo que significa que hay que actuar sin experiencia previa, algo que explica, pero no mitiga, los batacazos que se están pegando, como el de Susana Díaz en Andalucía o el de Pedro Sánchez al retrasar las elecciones en busca de aumentar su mayoría, para encontrarse con que la redujo.

Lo indudable es que se ha producido un salto cuántico en la política, como en tantas otras actividades humanas, que no solo cambian su desarrollo, sino que la invierten en muchos casos. Ya no se vota «a favor de algo o alguien», como era tradicional, sino «contra alguien o algo», lo que altera significativamente el mecanismo y los resultados de las elecciones. Se debe a la citada aceleración de los acontecimientos, a lomos de la informática y de su globalización. «Hay años en que no pasa nada», escribía Camba. Hoy, todo, desde las fluctuaciones en bolsa a las catástrofes ocurre al mismo tiempo en todo el mundo, como ocurrió con el desplome de las Torres Gemelas. La mecánica «acción-reacción» que venía rigiendo la política nacional e internacional ya no dura años, meses, semanas, sino segundos, y eso obliga a tener unos reflejos muy buenos y un instinto muy fino para tomar la decisión adecuada. El «sosegaos» de Felipe II a quienes le venían con una mala noticia, puede ser hoy tan nocivo como la precipitación de los jóvenes políticos, que les convierte en sus peores enemigos y a veces pone fin a sus carreras a poco de empezar.

Tampoco sirven los precedentes. Que «gobernar desgasta, pero más desgasta la oposición» ya no se cumple con la precisión matemática de antes. Hoy, desgasta más estar en el gobierno que en la oposición, lo que no obsta que todos prefieran gobernar y los más pillos prefieran hacerlo a hurtadillas, como Sánchez. Aunque suele pasarles lo que a los equipos que sólo defienden su meta: que les marcan un gol y pierden. El hecho de que a la mayoría de los nuevos problemas -la inmigración, el medio ambiente, que los hijos vivan peor que sus padres- no se les haya encontrado solución, ha complicado tanto las cosas que a la política solo se dedican los que no sirven para otra cosa o los que buscan el provecho personal, agravando el problema, pues a su fracaso, que tarde o temprano llega, se une el de su partido y país.

Para ir resumiendo: la relatividad, que se ha impuesto en todos los órdenes -desordenes mejor- de la vida, tan fácil y sencilla a primera vista, puede resultar a la larga la más penosa de todas las políticas. Podría argüírseles que si todo es relativo, como aseguran, que la relatividad también lo es, o sea, eventual, imprecisa. Pero prefiero no jugar con palabras como ellos y atenerme a los principios y la experiencia. Tienen los anglosajones un refrán, «No hay ganancia sin dolor», que viene como anillo al dedo al caso. El relativismo es muy cómodo al aliviar amarguras, tragedias y errores. Pero, llevado a su extremo, resulta peligrosísimo al relativizar también la realidad, que es dura como la piedra. «Lo que no puede ser no puede ser y, además, es imposible», decía el torero, y la política es «el arte de lo posible», según Bismarck. Sería bueno recordárselo a los políticos que quieren «asaltar el cielo» y desprecian olímpicamente la realidad legal para imponer su no tan santa voluntad, que tanto abundan en los periodos de grandes cambios y oportunidades, aunque no tantas como para anular las leyes fundamentales de la naturaleza y las que nos hemos dado. Tengo un amigo cuyo hijo menor estaba fascinado por Superman, así que en su séptimo cumpleaños no se le ocurrió otra cosa que comprarle un traje del héroe del comic. El chavalín estaba tan entusiasmado que, nada más verlo, se quitó cuanto llevaba y se puso el ceñido ropaje azul con la gran S roja en el pecho y se subió a la silla más próxima para lanzarse al vacío. Menos mal que la silla no era muy alta y había moqueta, por lo que el morrazo no tuvo mayores consecuencias. Pero lo primero que hizo al incorporarse no fue echarse a llorar, sino decir desolado: «No vuela». El chaval se había creído que bastaba el traje para ser Superman. Me recuerda algunos de nuestros políticos.

=================================================

José María Carrascal es periodista