Tercera La reinhumación de Europa «En “One of Us” sabemos que vamos contra corriente. Pero también sabemos que lo mejor siempre se ha hecho contra corriente. Sólo nos mueve el entusiasmo, y todo entusiasmo es positivo: la defensa de los clásicos valores y principios europeos, especialmente la dignidad de la persona y el valor de la vida»

Ignacio Sánchez Cámara Actualizado: 20/10/2019 23:05h

Se encuentra hoy Europa, en cierta medida, desmoralizada, invertebrada, desalmada, deshumanizada. Lo primero, desmoralizada, en el sentido etimológico más literal, porque se ha quedado sin moral. Ha abandonado la que profesaba, pero no se ha adherido aún a ninguna otra nueva, salvo una vaga forma de hedonismo relativista. Y una persona, una sociedad o una civilización no pueden vivir sin una moral. Invertebrada, porque se ha quedado sin el esqueleto cultural que la vertebraba o, si se prefiere, lo tiene afectado por una especie de osteoporosis cultural. Lo que la mantenía vertebrada -la filosofía griega, el derecho romano, la religión cristiana, la ciencia pura y la democracia liberal- ha perdido consistencia en ella, ya no es vigente, ya no se