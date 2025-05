El redondismo

No es cierto que haya cuatro vicepresidentes en el Gobierno más inflado de nuestra democracia. En realidad hay uno, y además no se sienta en el consejo de ministros. El verdadero y único número dos de Sánchez es Iván Redondo Bacaicoa, formalmente su jefe de ... gabinete. Se trata de un consultor político donostiarra de 38 años, de buena cabeza y completa formación por Deusto, discreto y parco de puertas afuera, de apariencia tranquila y sobria. Un estajanovista sin reloj, de ternos grises, aunque ha tenido el rasgo de coquetería de repoblar la cima de su cráneo.

A Sánchez le va el juego subterráneo, así que ha entregado a su Rasputín personal la comunicación del Ejecutivo -léase propaganda- y el control de la Oficina Económica, la seguridad nacional e incluso de una nueva Oficina Nacional de Estrategia del País a Largo Plazo, pues al parecer planea atornillarse en La Moncloa. Mucho poder para un consultor de alquiler, sin ideología clara, pues Redondo asesoró en su día a Albiol y a Basagoiti y despuntó como gurú de Monago. Tras la victoria del PP en Extremadura en 2011, ocupó en el Ejecutivo popular un cargo equivalente a consejero. Iván se cruzó con Pedro durante su travesía del desierto. Ganaron las primarias, en una proeza contra el «establishment» del PSOE, y hasta hoy.

En política siempre ha habido susurradores calentando la oreja del líder. Pero ahora el fenómeno se ha agudizado. Boris Johnson es una especie de actor que ejecuta con gracejo el guión que le escribe su inteligentísimo y áspero asesor, Dominic Cummings. Entre Cummings y Redondo media una diferencia. El primero es un reformista radical con un plan claro (cree que la maquinaria burocrática de Whitehall es un truño de la era victoriana y que toca barrerla e incorporar científicos del data en lugar de funcionarios pijos de Oxbridge). Por el contrario, el gurú de Sánchez no hace gala de un proyecto político nítido. El objeto de sus meditaciones y estrategias es el poder por el poder. Estudioso del ajedrez y de las series americanas de putaditas de moqueta presidencial, tipo House of Cards y el Ala Oeste, Redondo cree que vivimos en la era de la «política líquida». Su receta es orden, unidad interna y método: «Primero medir, luego analizar y después actuar». Su pensamiento no es ningún secreto. Ha sido tertuliano y en su día escribió en «Expansión» un blog muy interesante y docto, «The war room». Allí explicaba hasta cómo Atlantic Records consiguió convertir la portentosa voz natural de Aretha Franklin en una bomba comercial. Claro que el vozarrón de Aretha transmitía verdad, y la voz de su jefe actual... En su blog, Redondo recordaba también una cita cínica de Maquiavelo: «La promesa dada es una necesidad del pasado; la palabra rota es, por el contrario, una necesidad del presente». El redondismo expele ese inquietante perfume, por lo que no está claro que el público vaya a comprarlo eternamente. De hecho, en 2015 ya pinchó con el PP en Extremadura y en su apuesta de noviembre con Sánchez se dejó en la gatera el 9,5% del voto del PSOE. ¿Listo y currante? Sí. ¿Un mago? No.