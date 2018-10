Rectifica, Pedro, rectifica

Ana I. Sánchez

@anaisanchezabc Seguir Actualizado: 30/10/2018 01:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cualquier político con una mínima experiencia de gobierno sabe perfectamente que el Ejecutivo es el que necesita a la oposición y no al contrario. Un presidente no tiene fuerza de puertas afuera para defender cuestiones europeas o de política exterior si no cuenta con un consenso mínimo de puertas adentro. Y esta máxima se impone ahora en la política interior ante la crisis política desatada en Cataluña. Un desafío que no puede resolverse sin el concierto del principal partido de la oposición.

Sánchez ha cometido el tremendo error de romper relaciones con Casado sin reflexionar dos segundos sobre ello. Si lo hubiera hecho, La Moncloa no hubiera enviado un comunicado histórico para oficializar la ruptura con el PP. Puede concederse