La Tercera La reconquista «Si no existiera Edad Media habría que inventarla, al ser la adolescencia de los países antes de convertirse en naciones propiamente dichas. Todos la han tenido. Los alemanes con sus nibelungos. Los franceses con su Roldán. Los ingleses con su Ricardo Corazón de León, los norteamericanos con su conquista del Oeste. Nosotros, con el Cid. Ahora resulta que no la tenemos. ¿Intentan quitarnos la categoría de nación? Visto lo que está ocurriendo, no me extrañaría»

Me lo imaginé al oír a Santiago Abascal iniciar su campaña electoral en Covadonga, con la Reconquista como lema: una brigada de medievalistas saltando a la palestra para negar que ésta existiera. Como ocurrió. Con el único título de amante de la historia, como otros lo son de la filosofía, el ajedrez o el bridge, me he creído obligado a responderles. Estoy dispuesto a aceptar que lo de Covadonga pudo quedarse en rifirrafe por aquellos desfiladeros asturianos; que el apóstol Santiago puede no descansar en la catedral de su nombre; que la batalla de Clavijo no se ganó por su aparición a lomos de un caballo blanco despanzurrando moros, y otros mitos que engalanan nuestro medievo. Los mitos forman parte

