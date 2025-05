Ramón Pérez-Maura: La sovietización de España

Ayer fue un día espeluznante en la historia de la España contemporánea. La noticia del Gobierno tomando el control de los laboratorios privados fue de una gravedad enorme. Este Gobierno que ha demostrado una inmensa incapacidad de gestión, que no ha sido capaz de hacer ... los test a casi nadie, ahora interviene lo que funciona bien. Así conseguirá que tampoco funcione. Yo tengo la experiencia contada en estas páginas, de que la sanidad pública me negó la necesidad de hacerme la prueba del coronavirus porque «no era necesario». Afortunadamente, en la sanidad privada me la hicieron. Lo pagué de mi bolsillo, y como era evidente para cualquiera, tenía el virus. Pero ahora la toma de control por el Gobierno de todos los laboratorios privados, implica que si no tenías una cita concertada con anterioridad, el laboratorio ya no te hace, ni pagando ni sin pagar, la prueba para confirmar que ya no tienes el virus y que sí tienes los anticuerpos. El laboratorio que utilizo me denegó ayer la prueba para otra persona que ha tenido el coronavirus aduciendo la nueva situación. Es verdaderamente asombroso. A aquellos millones de españoles a los que la sanidad pública nunca nos hizo la prueba, tampoco nos harán la prueba contraria, que, cuando menos, cabría definir como de interés general para que todo el mundo pudiera saber quiénes pueden tener algún grado de inmunidad. El Estado incapacita al sector privado para seguir haciendo una labor que han desarrollado con gran eficacia y con ningún coste para los contribuyentes. Pero aquí, como en la Rusia de Lenin, el tener dinero para pagar por tu prueba médica te convierte en sospechoso. Hay que evitar que el dinero te dé ese privilegio que en realidad estás pagando por duplicado: tu contribución a la Seguridad Social y tu pago al laboratorio privado.

Por si esto fuera poco, ayer conocimos también que los 2.000 test que había comprado Siemens Gamesa Renewable Energy para hacer la prueba a sus empleados en el momento de volver al trabajo han sido incautados por el Gobierno. «Incautar» podría ser definido por Rodrigo Cortés en el «Verbolario» que publica cada día en la contraportada de ABC como «que te robe el Gobierno». Pero en esta crisis del coronavirus tiene especial gravedad porque el mismo Gobierno que incautó esos test el 11 de abril, había publicado el Real Decreto-ley 13/2020 de 7 de abril que establece en su artículo 4 que «El empresario deberá asegurar en todo momento la disponibilidad de medios de prevención apropiados frente al Covid-19». Ahora sólo falta, para terminar de demostrar la locura en la que estamos inmersos, que el Gobierno multe a Gamesa por no haber protegido adecuadamente a sus trabajadores. Todo se andará. Todo esto ocurría en el mismo día en que el vicepresidente del Gobierno social-comunista de España, Pablo Iglesias, defendía el establecimiento de una república «donde el jefe del Estado jamás se vista de militar» y donde «mande el pueblo y no el poder económico». Igual que en la Unión Soviética donde el presidente -salvo Stalin- no vestía uniforme alguno porque el poder era del partido único. Este Pablo Iglesias, al asumir su cargo prometió -la gente como él no tiene lo que hay que tener para jurar- lealtad al Rey y a la Constitución. Esto es lo que él entiende por lealtad a la institución y a la norma que amparan la democracia y la libertad en España. Pero no pasa nada. Porque me temo que el presidente del Gobierno no piensa muy distinto que su vicepresidente segundo sobre esta materia.

