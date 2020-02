Sinpreguntasnocobertura

Ramón Pérez-Maura SEGUIR Actualizado: 05/02/2020 08:29h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Mariano el del plasma» llamaban algunos incisivos colegas a Mariano Rajoy cuando pronunciaba discursos en los que no admitía la presencia de periodistas. Supongo que todos ellos le están dando las gracias hoy en su fuero interno. Al menos allí había una declaración y se podía transmitir o no. Hoy, como se demostró ayer en La Moncloa, los periodistas hemos quedado reducidos a la misión de transmitir imágenes de un apretón de manos. La comparecencia de un jefe de Estado como el presidente de la República Argentina y un jefe de Gobierno como Sánchez no amerita dar la palabra a los periodistas. Nunca antes habíamos visto el paso por La Moncloa de un jefe de Estado al que no se

