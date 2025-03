Ramón Pérez-Maura: Pederastia de menor cuantía

Casi dos meses después de que se cometieran las violaciones en serie que han desvelado el escándalo de prostitución de menores que están al cuidado del Gobierno balear, el Congreso se hizo eco al fin el miércoles de este caso que es, probablemente, lo más ... grave que ha ocurrido en España en los últimos años. Y ya es difícil llegar a ese nivel de gravedad. Imagínense ustedes que en lugar de prostituir a niños que están en centros de acogida gestionados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, se hubiera dado idéntico caso en pisos gestionados por Nuevo Futuro, la ONG privada que tanto hace por dar una alternativa a los niños abandonados. La ONG en la que se vuelca la alta sociedad madrileña cada otoño, arrastrando a gentes de todos los entornos a poner su tiempo y su dinero. A estas alturas la presidenta de esa ONG estaría en prisión preventiva y La Sexta tendría un enviado especial al rojo vivo a las puertas de la sede de la ONG desde donde transmitiría cada día quién entra y quién sale de las oficinas. Pero como estas violaciones las han cometido en centros que son responsabilidad de los socialistas y los comunistas baleares, éste se considera un caso de pederastia de menor cuantía.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, tuvo la desfachatez el miércoles de decir en la Cámara que no hay que hacer una comisión de investigación porque ya «hay una investigación abierta por el Defensor del Pueblo, además de la Fiscalía». Aparte de que el Defensor del Pueblo no hace exactamente investigaciones, sino que se limita a proponer recomendaciones, ahora va a resultar que aquello que investiga la Policía, la Fiscalía o un juez de instrucción no se puede tratar en el Congreso de los Diputados. Ése es el respeto de los comunistas por la representación de la soberanía popular.

El vicepresidente perdió los nervios durante el debate. Como no sabía qué decir, ni cómo zafarse, Iglesias atacó a la Iglesia católica que no tiene absolutamente nada que ver con el caso que nos ocupa. Y que ha tomado medidas clarísimas para combatir los casos de pederastia que se han dado entre los suyos. Algo que aquí está por ver. Sánchez se empeño en hablar de «mal nacidos varones que son los que han estado prostituyendo a esas niñas» cuando la verdad es que la principal sospechosa es una mujer y también hay casos de menores varones. Hasta el momento conocemos 15 casos de menores prostituidos o víctimas de abusos sexuales. Pero para este Gobierno la única verdad es la que ellos quieren presentar aunque la evidencia les contradiga.

A nadie puede sorprender que Iglesias perdiera los papeles en su intervención en el pleno del miércoles. Su partido lleva años denunciando la pederastia en casos que ellos creían políticamente rentables porque les ayudaba a desmantelar referentes de nuestra sociedad. Esta vez, la responsabilidad última es de un Gobierno en el que participan tanto el PSOE como Podemos. La presidenta Armengol intentó desviar responsabilidades a la jefatura del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, que es como si la Seat te vende un coche defectuoso y culpa de ello al concesionario en el que lo adquiriste. No. Aquí hay un caso muy grave del que la responsabilidad es de los políticos que tienen bajo su mando ese instituto. Y todavía estamos esperando a ver una dimisión o una prisión preventiva para alguien. Pero como siempre en esta sociedad enferma, se aplica un doble rasero.