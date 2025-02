Ramón Pérez-Maura: No es coronavirus, es la mentira

Deng Xiaoping, máximo dirigente de la República Popular China entre 1978 y 1989, gustaba decir que «gato negro o gato blanco, lo importante es que cace ratones». Es decir, empezó a introducir un pragmatismo que alejaba el comunismo chino de sus principios clásicos y lo ... llevaba a una era de «reforma y apertura». La realidad hoy es que China, incluso antes de la declaración oficial de la epidemia del coronavirus, ya seguía una ruta de represión interna y xenofobia externa. Cada vez más países ven el auge de China como una amenaza al orden global.

El problema de la hora presente es el de un virus extremadamente destructor, que ya ha costado la vida a más personas que la pandemia del SARS (síndrome agudo respiratorio severo) que causó 774 muertos entre 2002 y 2003. Pese a las proclamas propagandísticas del régimen chino, la verdad es que la detección -admitida por las autoridades- del primer caso fue el 1 de diciembre pasado y no se confesó públicamente el problema hasta el 31 de diciembre. Un mes perdido entre las mentiras de la Administración. Y, lo que es peor, la denuncia de la pandemia hecha por el doctor Li Wenliang fue tapada con mentiras. Mentiras que le costaron la vida al propio doctor y a más de un millar de personas a día de hoy. Mentiras que empiezan a poner de manifiesto que el supuesto culto de la competencia que ha promovido el régimen de Xi Jinping no es más que una gran mentira. Una mentira sustentada por políticas económicas muy agresivas, como las que sólo pueden resultar del maridaje de un régimen totalitario y el capitalismo más salvaje, y de la campaña de propaganda alrededor del mundo con la que se intenta borrar toda imagen negativa.

En los últimos días ha reaparecido el presidente Xi -sorprendentemente oculto durante semanas- para advertir que la estabilidad social de China está amenazada. Y como ha recordado Michael Auslin («From Washington to Wuhan, All Eyes Are on Xi» WSJ. 08-02-2020), Wuhan ya albergó en octubre 1911 una revolución decisiva en la historia de China. Los rebeldes asaltaron una guarnición del Ejército Imperial y probaron la debilidad de la dinastía Qing. El Levantamiento de Wuhan fue un virus que se extendió muy rápido. Tres meses después la revolución instaló la República de China. Xi Jinping tiene hoy inmovilizados a millones de chinos a los que se informa mal y a los que se tiene desposeídos de todos sus derechos. El mundo nunca presta atención a inmensas extensiones de la República Popular China. Lugares como Wuhan nunca aparecían en nuestros medios de comunicación a pesar de que el área metropolitana de Wuhan suma... ¡19 millones de personas!

El coronavirus puede llegar a costar la vida a millones de personas, puede ser la puntilla de la ruina de ciudades como Barcelona, puede suponer un avance científico importante porque las crisis suelen implicar respuestas que se gestionan a partir de grandes descubrimientos. Pero no descartemos otra posibilidad: ha generado enorme descontento entre una población que empieza a creer que tiene algunos derechos. Unas gentes que ya se cansaron de que la esclavitud a la que les sometía el régimen imperial se prolongue bajo el Partido Comunista. Vivimos en un momento en que la mentira ya no es la mejor arma del régimen. De la mentira que ha tapado lo ocurrido en Wuhan puede surgir un segundo levantamiento de Wuhan.