Ramón Pérez-Maura: Mutualización: que nos lo paguen ellos

Tenemos ya contada la infinita capacidad que tiene este Gobierno para pervertir el lenguaje. Llaman confinamiento a lo que es una reclusión -en lo que les seguimos como borregos- y hablan de desescalar los contagiados y muertos como si fueran César Pérez de Tudela descendiendo ... del Naranjo de Bulnes por la cara imposible. Aunque Pérez de Tudela no desescalaba nada. No necesitaba inventar verbos para sus hazañas. Primero escalaba montañas y después las descendía. Punto final. Pero eso es muy poca cosa para el Gobierno del Dr. Sánchez. Lo suyo tiene que ser siempre innovador cueste lo que cueste -total, pagamos nosotros...

Ayer participó en un Consejo Europeo telemático al que llevó la propuesta de «mutualizar la deuda». No puede sonar mejor. Es una lástima que el verbo «mutualizar» no exista en el diccionario de la Real Academia Española ni en el de Julio Casares, que son de los que dispongo. Mal asunto fundar algo tan relevante en un verbo que no existe. Pero el DRAE sí me dice que mutualidad es un «régimen de prestaciones mutuas, que sirve de base a determinadas asociaciones». Esto es muy interesante, porque el acuerdo que buscamos podría ser una mutualidad si partiese de la base de que nosotros también vamos a contribuir a pagar la deuda alemana. Pero a mí me cuesta creer que eso pueda ocurrir en mis años de vida y en los de mis hijos -carezco de nietos, porque si los tuviera los utilizaría también para justificar la amplitud de mi incredulidad-. Y si me cuesta a mí, imaginemos lo que deben de pensar los electores alemanes y en especial los miembros del partido Alternativa para Alemania, que es la tercera formación del Bundestag con 89 escaños.

Esta propuesta de «mutualizar» la deuda quiere decir, en pocas palabras, que los déficit de países como España o Italia los paguen todos los miembros de la Unión Europea. Especialmente aquellos que tienen unas cuentas saneadas. Y a nadie le gusta pagar las deudas del vecino con lo que ha ahorrado. Sumemos a eso la otra idea genial de la «deuda perpetua», promovida por el gran enemigo de la Unión Europea, George Soros: que no se devuelva lo que te han prestado, sino que sólo se paguen intereses por ello. Vayan ustedes a su banco a la vuelta de la esquina -aprovechando que no han cerrado- y díganles que quieren hacer eso con su préstamo hipotecario o personal. Ya verán cuál es la respuesta. Con razón.

Todo esto ocurre en medio de un discurso del Dr. Sánchez cada vez más antieuropeo, porque no comparte los valores en los que se fundó Europa. Sigue creyendo que Europa reparte una sopa boba a los necesitados. España disfrutó durante décadas de fondos estructurales que nos han dado una red viaria como no hay otra en Europa. Pero ahora deberíamos ser nosotros los que aportáramos a terceros. La solidaridad es un principio nuclear de Europa, pero no la caridad. Porque la caridad es una limosna. Y la construcción europea se basa en el préstamo, pero no en el donativo. Los españoles y los italianos estamos tan capacitados como los austriacos y los holandeses para gestionar nuestras naciones. Lo que nos enseña la experiencia es que cada vez que los socialistas gobiernan en España, dejan el país al borde de la bancarrota por unas razones u otras. El problema reside en que austríacos, holandeses o alemanes no quieren pagar los platos rotos porque ellos tomaron las medidas correctas y el Dr. Sánchez ha convertido España en el mayor cementerio del planeta y ahora pide ayuda para enterrar a los muertos que no fue capaz de evitar.