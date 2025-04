Ramón Pérez-Maura: Escenografía de perfecta tenida masónica

La escenografía de un funeral cristiano es insuperable: no en vano, la Iglesia lleva dos mil años practicándolo. Cuando se empeñan en borrar el sentido trascendente de la memoria de los muertos, se acaba haciendo un acto como el de ayer en la plaza de ... la Armería del Palacio Real de Madrid en el que la escenografía era de otra institución también muy antigua e internacional. La de ayer era la perfecta representación de una tenida que, para quien lo sepa, es una sesión de una logia masónica. La cuidadísima escenografía no permitía engaños, pues cumplía estrictamente las reglas de hermandad iniciática: un cuadrado rodeado por un círculo dentro de otro cuadrado. El círculo estaba dividido en cuatro segmentos. El pebetero en un cuadrado dentro de otro cuadrado y con flores verdes en las puntas de su base. Cuatro en la presidencia, cuatro oradores y aparte de las europeas, cuatro organizaciones internacionales: la ONU, la OTAN, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Turismo que nadie puede entender qué pintaba ahí salvo hacer otro «cuatro». Si estaba la de turismo no se entiende por qué no invitaron a la Organización Mundial de Aduanas o la del Movimiento Scout.

Al menos el Rey tuvo la coherencia de no ponerse una corbata negra. No tocaba en ese contexto. Por una vez encontré la actitud de Miguel Ángel Revilla congruente con el escenario. Entró en la plaza de la Armería con la chaqueta abierta y las manos en los bolsillos del pantalón. El acto lo presidían los Reyes, pero nadie se dirigió a ellos ni invocó su presencia. La conductora del acto se refirió a ellos, una vez más, como «la Jefatura del Estado». Porque hay una memoria del franquismo que Sánchez no parece tener ningún interés en borrar. Aquí la única persona que ha habido titulada «jefe del Estado» en la historia de España es Francisco Franco Bahamonde. Los discursos de los dos representantes de las víctimas y los médicos y enfermeras fueron emotivos, pero no está de menos mencionar que la única cita de autoridad que se hizo fue del grupo de indie rock de Tres Cantos Vetusta Morla. Y como la escenografía era tan fría, a alguien se le ocurrió la cursilería de que todos los invitados depositaran una rosa blanca en el pebetero, lo que dio a aquello un movimiento que lograba el objetivo de que la celebración no se pareciese en nada a un funeral. Ciertamente aquello parecía un mercado persa.

Porque el objetivo del Gobierno era rendir un homenaje en el que no hubiera verdadera constancia de víctimas. No había un solo signo que evocara la muerte. Hasta se aplaudió los discursos, como se hace en una conferencia, pero jamás se haría tras una homilía. Es evidente que era un acto en el que no procede el recogimiento. Y no se dio ninguna explicación de por qué se celebraba a una hora tan inusual como las nueve de la mañana. Supongo que las siete de la tarde es una hora «muy de funeral».

No hubo ni la más mínima referencia a la desastrosa gestión de las autoridades españolas durante la pandemia. En España ha habido un número indeterminado de muertos y ni uno solo de ellos ha sido responsabilidad ni de la mala gestión del Gobierno ni de la criminal gestión del director general de la Organización Mundial de la Salud, que ha hecho todo lo que ha podido por encubrir la actuación de China y encima le damos las gracias por venir a esta tenida. El Gobierno Sánchez no ha rendido a las víctimas el único homenaje relevante: decirnos cuántos han sido. Y eso sólo puede deberse a una de dos causas: la incompetencia o la perfidia. O, más probablemente, a las dos.