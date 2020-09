La discriminación sexual de las feministas

Ramón Pérez-Maura SEGUIR Actualizado: 10/09/2020 22:54h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Vivimos tiempos altamente confusos. Todos hemos visto en los últimos días la denuncia de la Fiscalía General del Estado sobre el supuesto machismo de algunas señales de tráfico. Confieso que me dejó boquiabierto y sin palabras. Algo que a estas alturas de mi vida no es fácil que suceda. Que una señal de tráfico que se hace con el objetivo de ser comprendida universalmente puede resultar machista: todo un logro. Muchas veces he pensado, circulando por Colombia, qué ejemplo nos dan sus señales de tráfico cuando llegas a un cruce y ves una señal hexagonal sobre fondo rojo en la que está escrita la palabra PARE en lugar de la palabra STOP. Ambas tienen el mismo número de letras y

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos. Es gratis, fácil y rápido. Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Otra victoria del nacionalismo vasco

Otra victoria del nacionalismo vasco ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Noche de septiembre al raso

Noche de septiembre al raso ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Sin abrigo hace frío