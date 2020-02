Cuando matar está justificado

Ramón Pérez-Maura SEGUIR Actualizado: 13/02/2020 23:57h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El pasado fin de semana se celebraron elecciones generales en la República de Irlanda, en las que el gran triunfador fue el Sinn Fein, el partido heredero de los terroristas del IRA. ¿Cómo puede haber ocurrido esto? Sospecho que la primera y principal razón es porque está mal visto contar la realidad de los asesinos. A ellos hay que vestirlos con ropajes positivos, ignorando el mal. Y a eso se ha dedicado gran esfuerzo por parte de casi todos. Se permitía un relato en el que los malos de la película eran los policías británicos y no los asesinos del IRA. A ello ha contribuido, como ha recordado Charles Moore («How we all helped Sinn Feinn win in Ireland», The

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC No es coronavirus, es la mentira

No es coronavirus, es la mentira ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La caudalosa ubre de Pedro Sánchez

La caudalosa ubre de Pedro Sánchez ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC #Sinpreguntasnocobertura