Ramón Palomar: Soltar el taco

Cuando la izquierda se pone brava, cimarrona, asistimos a un ejemplo de justicia democrática que sólo pretende vindicar el gemido de la sufrida clase trabajadora. El famoso jarabe democrático y todo esa palabrería para justificar lo injustificable. En cambio, si la derecha sufre un puntual ... siroco y le da por imitar semejantes fórmulas de explosión verbal, entonces nos encontramos ante un intolerable ataque que devora los cimientos de nuestra nación. Soltó Pablo Casado ese «coño» un poco de machote de taberna y se ha liado parda porque algunos opinan que, inevitable superioridad moral, sólo desde un bando se acepta el tono farruco.

Es curioso, pero asistimos a un vuelco algo extravagante. Yolanda Díaz morigera sus arrebatos de feroz comunista y, metamorfoseada en señora del Vetusta de Clarín, marcha mansa y rendida para visitar al Santo Padre. Por contra, el señor que va habitualmente a misa con su familia porque es un católico practicante, lanza en el hemiciclo un «coño» que sonó a cuerno quemado, a conjuro diabólico, a taco resentido porque perdió una mano de naipes en el casino del pueblo. Ignoramos si juegan al despiste o si abrazan tretas simples destinadas a epatar. La presunta comecuras se lo monta de aterciopelada para captar los votantes que huyen de los radicalismos y el señor de Ávila trata de demostrar que, cuando la ocasión lo merece, pone los cojones encima de la mesa y es capaz de soltar un «coño» sin despeinarse. El empalago y la impostura presiden los actos de la mayoría de los líderes mientras nosotros experimentamos la tiritona de la cartera devastada ante el subidón de los precios. Que alguien diga «coño» en el hemiciclo no me escandaliza porque defiendo el taco siempre y cuando se coloque de manera oportuna. Umbral usó el «coño» como nadie en sus artículos, por ejemplo. Casado debería de practicar más el arte del taco porque le quedó demasiado ‘Actors Studio’ y no le vemos limpiando las calles de la ciudad como Robert De Niro en ‘Taxi Driver’. Paciencia.