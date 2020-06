Mi querido juez Marlaska

Salvador Sostres SEGUIR Salvador Sostres SEGUIR Actualizado: 06/06/2020 09:07h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Yo soy uno que gracias a ti creció libre y seguro. Eres mi álbum de cromos, la valentía inspiradora, mi primera noción del valor de la vida. Contigo aprendí que el Estado no era sólo una siniestra maquinaria, terrible y extractora, y que también estaba hecho de cultura y honor y hombres dispuestos a arriesgarlo todo para que los demás pudiéramos vivir en paz. Tú eres Historia, mi historia. Nada de lo que puedas hacer como ministro, y menos en este Gobierno, con estos socios, será más importante que la luz de tus años míticos. No enjuagues tu trayectoria en turbios asuntos. No nos rompas mi álbum de cromos. No es propio de ti cesar al magistrado Azón como director

